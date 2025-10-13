蔡正元盤點藍縣市長選情　新北看黃國昌民調

前藍委蔡正元。（截自“下班瀚你聊”YouTube直播畫面) 中評社台北10月13日電／針對2026縣市長選舉中國國民黨的布局，前“立委”蔡正元表示，國民黨從台灣頭到台灣尾，都有一堆現成人選，比如台北市副市長李四川、“立法院副院長”江啟臣、國民黨籍“立委”柯志恩、謝龍介。新竹市本來就要讓給民眾黨，宜蘭要不要讓給民眾黨？藍白兩黨應再協調一下。民眾黨主席黃國昌民調若贏李四川就讓給他。



蔡正元12日在網路評論節目《下班瀚你聊》中盤點2026藍軍的選將，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政兵強馬壯，要連任哪需擔什麼心。台中市長的部分，江啟臣當過黨主席；新北市長的部分，李四川則當過副市長，他們哪還需要黨幫忙？黨可把資源、精神放在培養一些沒有參選過的、年輕的新市議員，老議員還是要靠自己。



蔡正元說，新竹市本來就要讓給民眾黨，至於宜蘭要不要讓給民眾黨？藍白兩黨應再協調一下。高雄柯志恩確定了，台南謝龍介也定了。



蔡正元分析指出，台中方面，因為楊瓊瓔落選過一次再回來，江啟臣則是一直擺在台中，從黨的立場來看，江啟臣較為安穩，而且江啟臣當過黨主席。新北市方面，如果黨外有更強的，大家比民調，當然要找會贏的人，如果民眾黨主席黃國昌的民調贏李四川，就讓給他。



蔡正元表示，2026地方選舉，國民黨其實很簡單，從台灣頭到台灣尾，有一堆現成人選，比如花蓮也不用擔心，台東則由縣長饒慶鈴負責，還有彰化也沒問題。剩下要擔心的衹有宜蘭、屏東。