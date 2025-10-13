中市裁罰中火敗訴　綠營批盧秀燕政治操作

民進黨台中市議會黨團召開記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月13日電（記者 方敬為）民進黨台中市議會黨團今天召開記者會指出，台中高等行政法院日前判決，台中火力電廠（中火）放流水遭中市府環保局裁罰一案，因程序存在重大瑕疵，判市府裁罰無效，綠營議員批國民黨籍市長盧秀燕經常針對中火開刀，充滿政治操作的痕跡，如今被法院認證，籲盧秀燕抱歉，環保局張陳宏益下台！



環保局強調，市府對中火依法裁罰14次，僅1次敗訴，尊重法院判決，但不會因此停下執法腳步，將全面檢討並強化採樣流程，持續監督中火依法排放。



民進黨台中市議會黨團總召王立任13日率黨團議員召開記者會，針對台中市環保局對中火裁罰被法院判決無效，痛批盧秀燕市府政治消費中火，終於踢到鐵板！



王立任表示，市府環保局在去年稽查中火放流水，認為不符規定，祭出新台幣36萬元罰鍰，中火不符，提出行政救濟，日前法院審理後，判決書認定，環保局稽查人員在採樣過程中未依規定清洗採樣器具，綁帶與手指多次接觸樣本，且無法證明樣品經妥善保存，導致檢測結果不具可信度與代表性，判決市府敗訴。



王立任質疑，環保局身為執法單位，理應以最嚴謹的態度執行檢測工作，卻在如此重大案件上出現低級錯誤。當行政程序出現瑕疵，罰緩便失去依據，而失誤的不僅是技術層面，更是市府的公信力。此次採樣疏失使市府的信任基礎蕩然無存，也讓過往所有檢測與裁罰的正當性令人質疑。



綠營議員指出，盧秀燕市府近年多次針對台電與中火祭出行政稽查與輿論攻勢，如今卻被法院揭露採樣程序失當，難免讓外界懷疑這些行動是否摻雜政治考量。若環保執法成為政治操作的工具，不僅偏離初衷，更將傷害制度的中立性與公信力。要求盧秀燕應公開道歉，環保局長下台！