賴士葆：反滲透法已足　綠勿以“國安”限人權

藍委賴士葆受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月13日電（記者 張穎齊）針對中廣前董事長趙少康連日指控大陸網軍介入中國國民黨主席選舉，民進黨呼籲朝野共同推動修法強化“國安法”。國民黨籍“立委”賴士葆8日受訪時表示，這是兩件不同的事情，即便真的有大陸介入，以現行《反滲透法》等法規已足以因應，不需要民進黨再藉“國安”之名擴權修法，進一步限縮人民自由與人權。



國民黨主席選舉將於18日投開票，候選人有鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘，候選人陣營間展開激烈廝殺，趙少康連日開記者會指控大陸網軍介選，攻擊郝龍斌與趙少康。民進黨對此呼籲國民黨一同攜手推動“國安法”，別再阻擋。



賴士葆13日在“立法院”財政委員會外受訪指出，民進黨推動的新版“國安法”條文中，要求凡是有接觸大陸人士、參與餐敘或會議的民眾都需回報主管機關，這樣的作法根本像警察國家，不是民主法治該有的樣子。



他強調，反滲透的相關法令現行運作已足夠，不應再強化為政治工具，民進黨所謂要修“國安法”的理由，是說有大陸介選或滲透行為，但這跟法律修訂是兩回事。即便有介選問題，也可依現行“國安”架構辦理，不需再以此為名進一步限縮人權。



賴士葆表示，民進黨長期以“國安”包裝政治立場，實質是強化監控與擴大行政權限。如果連誰到大陸見了什麼人、吃了什麼飯都要報告，那台灣跟威權國家有什麼不同？他呼籲執政黨應回歸理性治理，不要讓法治倒退。