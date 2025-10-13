黃國昌：挺防務預算　但無法容忍貪腐浪費

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月13日電（記者 鄭羿菲）賴清德雙十演說表達將打造“台灣之盾”，強化防空能力，被質疑違“不對稱建軍”原則。台灣民眾黨主席黃國昌13日表示，民眾黨支持“國防”預算，但納稅人的錢必須用在刀口上，貪腐浪費是絕對無法容忍的。需要就台灣“國防”戰略思維去添置有助台灣自我安全的必要東西。



賴清德雙十演說表達將打造“台灣之盾”（T－Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護民眾生命財產安全的防護網。



曾任台“國防部”視察的軍事研究者盧德允認為，政府滿口“不對稱”，實則反其道而行。美國將領在國會作證曾提到，美軍遭遇造價1萬美元的無人機攻擊，卻用200萬美元的飛彈攔截，成本效益顛倒，遭到敵方“不對稱”。台灣須考慮自身防衛需要，與美方共商建軍發展方向，而非被軍工複合體牽著鼻子走。



黃國昌13日接受媒體訪問表示，在強化台灣“國防”安全上，把納稅人的錢用在刀口上是非常重要的事。民眾黨也好、他個人也好，向來都支持台灣強化自我防衛能力。但他同時強調，錢必須花在刀口上，就是對台灣整體“國防”戰略思維去購買、添置真正有助於台灣自我安全的必要東西。



黃國昌說，支持“國防”預算的同時，民眾黨從去年就一再強調，貪腐、浪費是絕對無法容忍的。這也是為何過去針對“國防”布的預算監督，民眾黨會質問為何上百億元新台幣的軍服標案，是由賴清德所聘的“國策顧問”所拿，理由到底是什麼？



黃國昌不滿地指出，昨天他甚至在臉書發文，他無法理解“聯合再生”這麼無恥的廠商，拿納稅錢成立綠能“國家隊”，卻在軍事要塞裝光電板時採用中國大陸的逆變器。“國防部”高高舉起、輕輕放下，只要求聯合再生拆掉裝置，聯合再生還不高興反過來告“國防部”，超級離譜，這到底仗誰的勢？