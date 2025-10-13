劉世芳：堰塞湖防災應變“中央”地方協力重建

台“內政部長”劉世芳。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月13日電(記者 俞敦平)台“內政部長”劉世芳今天表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖自七月形成以來，“中央”與地方密切監測並啟動應變機制，於颱風“樺加沙”來襲期間預防性撤離1837戶、安置六千餘人，災後已全力推進清淤、慰助與重建，將依“行政院”指示落實“確實、限時、定時”目標，協助災區恢復正常生活。



“立法院”內政委員會13日邀請“內政部長”劉世芳，就“堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建”進行專題報告。



劉世芳指出，馬太鞍溪堰塞湖於七月形成後，“農業部”林業及自然保育署立即成立應變與專案小組，持續監測湖體變化。九月“樺加沙”颱風逼近時，“中央災害應變中心”依規定啟動二級開設，隨後提升為一級，花蓮縣政府同步升級防救機制。“中央”於9月21日下午召集專家及地方政府研判，依資料套疊決定預防性撤離約一千八百多戶，隔日發布紅色警戒，透過多管道通知地方執行疏散。



劉世芳表示，三鄉鎮共撤離六千八百多人，設立多個安置據點。9月23日下午堰塞湖壩頂溢流後，“中央”立即成立前進協調所，由“經濟部次長”統籌指揮，結合花蓮縣前進指揮所推動救援與復原，並持續維持一級開設至今。



劉世芳指出，“行政院”多次前往災區勘災並召開會議，指示持續監控湖水水位與警戒資訊通報，同時要求地方政府透過廣播與警消系統加強提醒民眾撤離。“中央”與地方亦召開三次會議檢討撤離與應變計劃，將救災人員與遊客納入警戒對象，並要求完成核定與兵棋推演，以確保計劃可執行。



在復原方面，劉世芳指出，“國土署”每日出動機具清淤，重點區域光復鄉佛祖街進度最快，預計十月底前完成主要排水清通。“行政院”設立“一站式服務站”協助災民補發證件、申請慰助與租金補貼，並展開房屋安全鑑定；“內政部”則動員替代役兩梯次共約兩百四十人投入救災與重建工作。



劉世芳強調，“內政部”將持續與“農業部”、“經濟部”及花蓮縣政府協調合作，依“搶救生命、恢復家園、清除淤泥、補償損失、推動重建”等原則推進復原作業，確保堰塞湖監測確實、工程限時完成，讓受災民眾早日重建家園。