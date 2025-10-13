賴清德推台灣之盾　賴士葆：審慎把關預算

藍委賴士葆接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月13日電（記者 張穎齊）賴清德於雙十演說提及將打造“台灣之盾”（T–Dome）防空系統，並承諾到2030年前把防衛支出提高到GDP的5%（現約2.45%）。中國國民黨籍“立委”賴士葆表示，此一重大採購與建構計劃會牽動整體“國防”與財政編列，必須審慎把關，注意是否會排擠其他預算需求。



賴士葆13日接受中評社訪問表示，所謂“台灣之盾”性質上類似以色列的鐵穹（Iron Dome System）防空系統，屬於整合型防空與攔截體系，美國在相關武器與整合上會給予支持。



賴士葆指出，台灣之盾概念是以整合防空、偵監與攔截能力為主，他提及觀察到在巴勒斯坦和以色列戰事中，有類似系統的運用情形，強調美方在武器整合與技術支援上扮演重要角色。



賴士葆提醒，防空系統、無人機與相關整合平台投入龐大預算，“立法院”與相關審查機制應把關其必要性、可行性與長期財務負擔，這個需要把關到底，因為這會排擠到其他部分的整體預算。



記者問，針對美國參議院日前通過的國防授權法（NDAA）文本中，據傳邀請台灣參與環台軍演、共同生產無人機，並設有對台軍援10億美元保留條款？



賴士葆向中評社說，能提升台灣實務作戰能力與國際連結，他是樂見其成，能把台灣跟國際連得起來，對台灣的戰力確實有幫助。



賴士葆表示，參與國際軍演與聯合研製，除直接強化戰力外，對台灣參與國際防衛合作、提升軍事訓練與後勤能量也有正面效果，但所有重大武器系統採購與外國合作案，都應透過“國會”監督與專業評估，避免財政與資源錯置。