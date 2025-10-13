郭國文：台美軍事合作比增加軍費更重要

綠委郭國文接受訪問。（中評社 資料照） 中評社台北10月13日電（記者 張穎齊）美國參議院通過《國防授權法》（NDAA），傳出邀請台灣參與環太平洋軍演、共同生產無人機並保留10億美元軍援條款。民進黨“立委”郭國文13日向中評社表示，與美國強化軍事合作的戰略意義，遠比單純增加軍事預算更為重要。



媒體報導，美國聯邦參議院9日通過2026財年《國防授權法》（NDAA），法案要求國防部長辦公室精簡、加速對外軍售，鼓勵國防部長辦公室邀請台灣參加環太平洋軍演（RIMPAC），民主黨籍參議員羅森（Jacky Rosen）的幕僚指出，NDAA法案含“台灣安全合作倡議”（Taiwan Security Cooperation Initiative）的對台軍援，軍援款項達10億美元。



郭國文指出，台美之間的安全與防衛合作，不僅是軍購層面的經費問題，更在於如何擴大合作平台，深化與美國及其他國際盟友的夥伴關係，而強化與美方的軍事協作，比單純的預算編列更具戰略意義，這才是重點所在。



郭國文強調，美國作為台灣最重要的安全夥伴，透過共同訓練、情報共享、科技合作與區域聯防的深化，將能有效強化台灣的防衛實力與國際連結，這是建立多層次合作網絡的開始，而不僅僅是增加支出數字。



針對賴清德在雙十演說宣布將打造“台灣之盾”（T–Dome）防空系統，並承諾到2030年把“國防”支出提高到GDP的5%（現約2.45%）。



郭國文指出，賴清德提出的台灣之盾構想，若能與盟邦合作同步推進，將使台灣的防衛戰略更具整體性與延展性，有助於形塑區域穩定與嚇阻效果。