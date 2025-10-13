新北藍白合？黃國昌：待藍黨魁選舉落幕再談

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月13日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席選舉白熱化，候選人鄭麗文日前主張，2026新北市長也衹有國民黨才有能力執政。有意佈局新北市長選戰的台灣民眾黨主席黃國昌13日表示，各候選人主張國民黨未來的發展願景是很正常的事，他不會做太多過度解讀。



2026地方選舉逐漸加溫，“藍白合”如何進行將成焦點，黃國昌曾多次表達要成為新北市民“最好的選擇”，且也證實民眾黨已在新北市找尋新北市長競選辦公室，將待國民黨主席選舉有結果後，敞開善意的大門，與藍營協商整合。不過，鄭麗文12日表示，2026藍白合，台北市有蔣萬安，不要變三腳督，新北市長也衹有國民黨才有能力執政，未來做國民黨主席將穩住北北基桃，深入並翻轉南台灣



黃國昌13日接受媒體訪問表示，目前國民黨主席選舉期間，各候選人都在爭取國民黨員的支持，因此對國民黨未來發展的願景與目標，是很正常的一件事，他不會做太多過度的解讀，畢竟國民黨是一個有主體性的獨立政黨。



黃國昌說，至於民眾黨所提出來的聯合政府理念，接下來要怎麼進一步彼此針對共同價值與政策方向進行合作，我們的態度與立場還是一樣，就是本著最大的誠意與善意，待國民黨主席選舉結果出來後再說。