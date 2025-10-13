綠委籲檢討撤離機制　劉世芳允研議精準造冊

台“內政部長”劉世芳接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月13日電(記者 俞敦平)民主進步黨籍“立委”張宏陸、蘇巧慧今日在“立法院”內政委員會質詢時，均以花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害為例，要求“中央”檢討撤離機制與災後應變。張宏陸指出，人命損失原可避免，“中央”應督促地方精準造冊、落實撤離演練；蘇巧慧則建議統一警報系統、建立志工協調及災後復原假制度。台“內政部長”劉世芳回應，會研議將撤離納入防汛演習標準項目，並檢討告警與人力動員制度。



“立法院”內政委員會今邀請“內政部長”劉世芳，就“堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建”專題報告。



張宏陸質詢時指出，從堰塞湖在七月形成至颱風“樺加沙”來襲期間，“中央”與地方均有掌握監測資料，但仍發生多人罹難，“這是可避免而未被避免的憾事”。他認為，災害雖無法預測，但若撤離行動精準確實，“人命損失絕對不會這麼嚴重”。



張宏陸舉例，大馬村全村成功撤離，顯示精準造冊與通報即時的重要性；相對地，部分地區因人口資料不清導致延誤撤離。他要求“中央”與地方在平時即建立確實人口名冊，災時才能掌握現地人數，執行有效撤離。



張宏陸並要求，未來防汛演習應把“撤離造冊與實地演練”列為標準項目，由“中央”統一要求地方執行。“經濟部”水利署副署長黃宏莆回應，每年確實辦理防汛演習，也包含撤離項目，未來會強化執行面；劉世芳則表示，“內政部”將依《災害防救法》要求地方政府隨時更新造冊資料，並納入兵棋推演，確保撤離作業精準可行。



張宏陸強調，若地方造冊不精準，“中央”就無法掌握實際居住人數，“地方造冊精準、“中央”演練嚴格，才救得了人”。他建議“中央”未來應以防汛演習檢驗地方執行力，必要時與補助掛勾，以督促地方確實落實。