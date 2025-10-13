黃國昌：“賴政府”沒辦法掌握民間社會脈動

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月13日電（記者 鄭羿菲）賴清德與中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜在雙十文告上針鋒相對，賴以台股市站上27301歷史高點，強調經濟發展很好，但韓卻點明月薪不到新台幣3萬1千元的低薪勞工逾120萬人。台灣民眾黨主席黃國昌13日也參一腳，引用蔡英文曾說過的話諷刺，“賴政府”沒辦法真正掌握民間社會脈動。



黃國昌說，當天他很仔細在聽賴清德的談話，但他聽到GDP如何如何、對台投資又如何如何時，想到坐在他前面的蔡英文曾講過的一句話，當這個政府對人民的痛苦無感，只是端出冰冷冷的數字的時候，代表了這個政府沒有辦法真正的掌握到民間社會的脈動。



黃國昌13日接受媒體訪問表示，民視有一則新聞寫他參加雙十慶典時，賴清德發表談話沒有鼓掌，這是錯的，他有鼓掌，賴發表談話時，他也很很仔細聽，講到花蓮災情、講到台灣人的大愛、講到鏟子超人時，他聽了很感動，因為這是台灣人的風景，他就忍不住鼓掌。不過，看著賴援引一個又一個數字，他立刻陷入沉思。



媒體問及，“鏡報”今再報導，黃國昌所涉狗仔團長期監控時任2024賴清德競選總幹事逾半前，目的是為了搜集對賴清德選情不利資料。黃國昌則回應，現在特定媒體寫報導，完全沒有任何事實基礎，愛怎麼寫就怎麼寫，他感到非常無奈。鏡報編故事連載了幾個禮拜，也沒什麼事實證據，連之前耍烏龍的事情也沒有提出證據，整天編故事腦補。