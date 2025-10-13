台金融監理漏洞爭議大　彭金隆：加強監理

台“金管會主委”彭金隆接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月13日電（記者 張穎齊）國寶集團總裁朱國榮、前“連一鮑魚”董事長鍾文智等重大內線交易被告相繼棄保潛逃，引發司法與金融監理漏洞爭議。台“金管會主委”彭金隆13日答詢，將透過科技手段加強監理與交易偵測機制，強化防弊、杜絕炒股行為。



彭金隆表示，“金管會”正與證交所及期交所合作，利用AI及大數據比對異常交易模式，未來將建立跨機構的監控網絡，同時與司法單位密切合作，把相關問題釐清清楚，確保市場穩健、公平與透明。



民進黨籍“立委”郭國文13日於“立法院”財政委員會質詢，國寶集團總裁朱國榮涉多項炒股及內線交易罪，累計交保金額高達新台幣5億1700萬元，卻棄保潛逃，目前仍有6案在高院、地院及地檢署審理中，院檢均已對他發布通緝。



他並提到，前“連一鮑魚”董事長鍾文智被重判30年5月確定後同樣逃亡，爆出高院審理程序瑕疵、在發監前解除電子監控等離譜狀況，導致輿論譁然。



郭國文說，內線交易與炒股案件層出不窮，定罪率低、司法審理曠日廢時，讓資本市場信譽受損，舉例大立光、先進光、晟德生技、誠創科技、訊達電腦等都有相關案件，基金經理人涉弊案愈來愈多，“金管會”應該盡速提出具體解決方案。要求“金管會”1個月內要拿出防弊對策，強調資本市場壯大若伴隨犯罪增加，將是亂象。



彭金隆答詢，上任後已全面檢討“金管會”監理制度，並強調多數基金經理人與市場專業人士仍秉持誠信操作，但確實有必要強化防範機制，“金管會”希望透過科技交易監理手段，提前偵測異常流向與可疑行為，讓交易透明化，降低內線交易與操縱股價風險。