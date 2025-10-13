許宇甄質疑防衛韌性名存實亡　救災全靠志工

藍委許宇甄。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月13日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”許宇甄今日質詢時質疑“全社會防衛韌性委員會”編列新台幣數億元預算，卻在花蓮堰塞湖救災中未見體制內民防人力發揮，只見志工與民間團體進場救援。她要求台“內政部”說明名冊人力動員機制與跨縣市調度制度是否有效，並檢討訓練與運用脫節問題。



“全社會防衛韌性委員會”由賴清德於2024年6月19日正式宣布設立，賴清德親任召集人，副召集人為蕭美琴、“總統府”秘書長潘孟安、“國安會秘書長”吳釗燮。該委員會邀集政府機關、產業界、學界與民間團體代表，討論五大主軸：民力訓練與運用、戰略物資盤整與維生配送、能源與關鍵基礎設施維運、社福醫療與避難設施整備，以及資通、運輸與金融網路安全，以加強“國防”、民生、災防與民主四項韌性。



許宇甄首先針對該委員會在實際災害中的動員與成效提出嚴厲質疑。她指出，在堰塞湖溢流重大災害發生時，災區現場“滿山滿谷都是志工”，反觀體制內民防與替代役等名冊人力幾乎無跡可循。她質問：即便名冊人力高達約二十萬人（含替代役、警消等），為何此次災難幾乎仰賴志工調度？她批評訓練與名冊編制若不能轉化為現場實力，就是公帑浪費。



許宇甄進一步要求“內政部”說明，三億多元的防衛韌性預算在此次救災中具體發揮了什麼作用；她質疑跨縣市調度是否存在制度障礙。對於此點，“內政部長”劉世芳回應，目前確有動員替代役人員參與救災工作，並已交由前進協調所進行整體人力調度，但她也坦言：“訓練強度與動員機制確實有待強化”。