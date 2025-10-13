新竹市推觀光　市長邀航海迷勇闖青草湖

新竹市代理市長邱臣遠13日出席勇闖青草湖宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月13日電（記者 盧誠輝）新竹市政府為推動一日暢遊山、湖、海的地方特色，13日特別舉辦“2025前進未來島 勇闖青草湖”宣傳記者會，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，這不只是一場動漫主題活動，更象徵青草湖正航向文化創意與觀光升級的新篇章，邀請全台灣的航海迷一同到新竹青草湖來啟航。



新竹市政府13日舉行“2025前進未來島 勇闖青草湖”宣傳記者會，包括邱臣遠、中國國民黨籍新竹市議員徐美惠、新竹市城銷處長林昱志、民政處長施淑婷、發言人楊寶楨、新竹市旅館商業同業公會理事長薛憲徽等人都到場出席。



邱臣遠指出，今年的青草湖就像是新竹市民的“冒險起點”，市府將全球超人氣動漫《航海王》搬進青草湖，不僅重現熱血冒險的經典場景，更希望每一位前來的遊客，都能在這片湖光山色之間“解讀過去、創造未來”。



邱臣遠提到，青草湖作為新竹市積極推動的自然觀光亮點，正逐步從單純的休憩景點，升級為結合文化創意與觀光經濟的全新舞台。此次活動以《航海王》中的“千陽號”為設計主軸，融合青草湖獨特湖畔地景與最新篇章〈未來島篇〉的科技未來風格，打造出一座兼具視覺震撼與故事沉浸感的冒險之島。



新竹市城銷處表示，“2025前進未來島 勇闖青草湖”活動將於10月24日至11月7日盛大登場，為呼應“未來島篇”的主題與創新精神，活動特別於10月25日舉辦“偉大航道變裝祭”，邀請全台航海迷化身最愛角色，一同勇闖未來。