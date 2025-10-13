藍黨魁選舉激烈　盧秀燕聚焦市政行程

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月13日電（記者 方敬為）國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布，歷時11年籌建，結合台中市立總圖書館與美術館的“綠美圖”，將在今年底正式開幕，並預計在開幕前舉辦“夜宿綠美圖”活動，讓民眾搶先體驗嶄新的文化場域，14日起開放線上報名。對於國民黨主席選舉激烈，以及市府裁罰台中火力電廠遭判無效等議題，盧秀燕則強調以市政為主，不予回應。



台中市文化局13日召開“夜宿綠美圖”宣傳記者會，盧秀燕親自主持，號召親子家庭共同體驗城市文化新地標。



盧秀燕表示，綠美圖是台中首座結合市立總圖書館與美術館的文化場館，歷經11年籌建，全案自籌經費、無“中央”補助，投入逾新台幣46億元打造。建築通透唯美、挑高27米，可容納大型展品，將補足台中缺少總圖書館的遺憾，也讓城市躍升國際舞台，預計今年12月13日正式營運。



盧秀燕說，台中綠美圖由2010年普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）得主妹島和世與西澤立衛，以及台灣知名建築師劉培森攜手打造，為世界級的建築，未來不只是台中的新地標，也將是全台指標性建築。為了慶祝新地標落成，市府將在試營運期間推出“夜宿綠美圖”活動，讓民眾體驗這座文化場館之美。



活動以親子家庭為主要對象，並於10月14日起開放線上報名，夜宿分為兩梯次，分別在10月31日到11月1日，以及11月1日至2日。盧秀燕強調，這是全台首創在場館正式營運前就開放民眾夜宿體驗。