高金素梅痛批“中央”防災機制　打斷辯駁官員

無黨籍“立委”高金素梅。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月13日電（記者 俞敦平）無黨籍“立委”高金素梅今日在內政委員會質詢時指出，“中央”早於七月底開始監測、八月底成立專案小組，卻仍讓花蓮堰塞湖潰決釀災，顯示防災體系從源頭即出問題。她在發言過程中，當官員試圖發言辯解時插話表示：“你們不用回答，我要繼續講下去”，隨後主導發言並提出修法與權責檢討建議。



13日，“立法院”內政委員會今邀請“內政部長”劉世芳，就“堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建”專題報告。



高金素梅首先表示，“中央”各部會雖於7月26日開始監測並於8月27日成立專案小組，仍未能防止災情擴大，顯示防災體系應變不足。她指出，九月為颱風高峰期，“中央”未提前發布警示或召開記者會提醒民眾，導致地方難以及早應變。高金素梅表示，政府應對外清楚說明風險，讓外地家屬與民眾能提前警覺，卻僅將焦點放在地方層級。針對“垂直避難”說法，她說：“災區涉及八千多人，短時間內根本無法以垂直避難因應。”



在發言過程中，官員一度試圖插話說明，高金立即打斷表示：“你們不用回答，我要繼續講下去”，隨後持續說明“中央”與地方通報、協調的問題。她指出，自己多次前往災區瞭解情況，發現指揮與調度混亂，“橫向聯繫與縱向溝通都不夠順暢”，防災體系應全面檢討。



高金素梅接著表示，災害應變涉及跨部會協作，“中央”應明確界定與地方政府的權責分工，避免指揮重疊或責任不清。她並呼籲修正《災害防救法》，讓權責劃分更清楚、程序更具法定依據。