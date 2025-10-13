藍黨魁政見會前進高雄　都喊市長選舉要贏

國民黨13日在高雄舉辦主席政見說明會，高雄市黨部主委、藍委柯志恩上台與6位候選人一同握手合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月13日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席10月18日改選，黨中央最後一場政見說明會13日在高雄登場，主席候選人郝龍斌、羅智強都強調高雄、台南沒贏一都要辭職，候選人鄭麗文則喊出女生挺女生，可望參選明年高雄市長的藍委柯志恩上台時則妙回“明年一定要當選高雄市長，不然又要再次改選黨主席”。



國民黨黨主席候選人政見發表會從8場縮減為3場，改為台北、台中、高雄各辦一場。最後的高雄場次今日上午在前鎮區君毅正勤活動中心舉辦，擠進近千名黨員到場聆聽，把會場水洩不通，現場抽號次後由候選人輪流上台發表，柯志恩擔任主持。



郝龍斌上台時強調南部吹起“柯旋風、龍捲風”，他表示，柯志恩越戰越勇，有信心、有把握把高雄贏回來，若2026選舉無法拿下勝利，黨主席要負責，高雄、台南若拿不下一都，將辭職謝罪，決戰南台灣，讓國民黨、台灣、“中華民國”再次偉大。



羅智強也再次強調，要終結民進黨在高雄當惡霸，2026重返藍天，高雄人心思變，最重要任務就是贏回高雄，台南、高雄至少贏一都，不然就辭黨主席。他也提到自己從政起點就是在高雄的三民區市議員，老婆也是高雄人，強調在地連結。



鄭麗文上台則高聲疾呼，高雄人忍無可忍的時間到了，民進黨長期執政帶來長期腐敗，不尊重民意，改變就從讓柯志恩當選高雄市長開始。她喊“對女生有沒有信心？台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華，黨主席也讓女生來當好不好！”



最後6候選人都上台發表後，柯志恩上台總結她突然說到“明年一定要選上高雄市長，不然又要改選黨主席。”幽默替說明會做結尾，並以高雄市黨部主委帶領6候選人在台上高舉雙手，展示團結，最後還給同為女性的鄭麗文一個擁抱。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中。