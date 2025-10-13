傅崐萁轟賴政府卸責抹黑地方　痛批五流政府

藍委傅崐萁。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月13日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍花蓮區域“立委”傅崐萁今日在“立法院”內政委員會質詢時，痛批“中央”救災指揮失靈、責任推諉，並指“中央”在災後抹黑花蓮縣府。他多次要求官員朗讀《災害防救法》第十條未果，不滿的痛批官員“白紙黑字都不會讀，要不要回去念國小”。傅崐萁並指垂直避難不可行，最後更以一句“台灣有一流的‘國民′、五流的政府”作結。



“立法院”內政委員會13日邀請“內政部長”劉世芳，就“堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建”專題報告。



傅崐萁質詢時，開場即要求“內政部”提出完整檢討報告，追問事件究竟屬於溢流或潰壩。劉世芳回應仍待專家判定，傅崐萁批評指揮系統混亂，事發二十一天仍說不清災害性質。



傅崐萁接著指出，“中央”於9月21日僅發布黃色警戒，卻要求撤離近1800戶，翌日清晨才改發紅色警戒，導致地方難以即時通知居民。傅崐萁表示，“中央”不該“出了事就推給地方”，應負起整體指揮責任。



針對撤離權責歸屬，傅崐萁多次要求官員依《災害防救法》第十條逐字朗讀。他強調條文明定“中央”與地方分工，不應借口含糊。劉世芳回應，水災部分由“經濟部”負責主導，“內政部”則配合支援。傅崐萁不滿此答，要求她下台，改請“經濟部”官員上台說明。



水利署副署長黃宏莆表示，依法疏散與撤離由縣市政府及鄉鎮公所執行，“中央”則負責協調支援。傅崐萁立刻反駁“中央”卸責，連番要求黃宏莆照條文念出，但黃宏莆並沒有照念。傅崐萁不滿的批評“白紙黑字都不會讀，要不要回去念國小”。他強調，撤離單位雖由地方執行，但“中央”應統籌協調，不該把責任推給基層。



傅崐萁接著指出，“內政部”提出的“垂直避難”建議事後證明不可行，要求在檢討報告中列入原因。他同時質疑“中央”未及早發布海嘯警報，“經濟部”也未補強堤防缺口，導致災情惡化。劉世芳回應，將督促相關部會檢視會議紀錄與整建進度，納入後續檢討。



談及災後輿論風波，傅崐萁批評“中央”散播“花蓮縣政府擋白飯”等不實訊息，抹黑地方政府與救災人員。他強調，所有物資與熱食均由地方與民間協力運送，“沒有一粒白飯被擋在外面”，地方政府已全力投入救災，不應再被誤導與指責。



傅崐萁最後表示，這次災害暴露“中央”體系指揮不當、權責混亂，呼籲“行政院”徹底檢討。他最後更以，台灣有一流的“國民”，卻被五流的政府辜負來總結。