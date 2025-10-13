藍委指體制讓劉世芳無奈　籲設專責防災機關

藍委牛煦庭。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月13日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”牛煦庭今日在“立法院”內政委員會質詢時指出，堰塞湖災害凸顯“中央”防災體系“多頭馬車”問題，讓指揮官陷入“無奈的指揮”。他強調，責任不在個人，而在制度設計，呼籲檢討《災害防救法》與《地方制度法》，並參考美國FEMA與日本防災大臣制度，建立具統籌權與預算權的防災專責機關。



“立法院”內政委員會13日邀請“內政部長”劉世芳，就“堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建”專題報告。



牛煦庭首先指出，9月21日“中央災害應變中心”升為一級開設後，由“內政部長”劉世芳擔任指揮官，但現行制度使她“成為一位無奈的指揮官”。牛煦庭說，依《災害防救法》現行分工，颱風前“內政部”無權介入，指揮權分散，連災情是“溢流”或“潰壩”都無法統一定義，顯示體制先天失靈。



牛煦庭接著引用媒體報導指出，台大團隊於9月19日完成高風險模型，但“中央”各部會對是否採“極端情境”、提前疏散八千人意見分歧。“‘中央′自己都莫衷一是，地方政府更無所適從，”牛煦庭說。他認為，從法理上地方確實負執行責任，但政治與實務上地方無法越過“中央”發布紅色警戒或調度軍隊支援，“有多大權力就該負多大責任”。



牛煦庭強調，這場災害暴露出災防體系長期的結構性問題。過去的“災害防救委員會”具預算與指揮功能，如今僅剩任務編組的“災害防救辦公室”，人力不足、缺乏統籌權。“這套制度號稱靈活，但靈活設計不能翻車，”他指出，平時無力整合，出事後才倉促統合。



牛煦庭主張，“中央”應檢討《災害防救法》與《地方制度法》，建立類似美國FEMA或日本防災擔當大臣的制度，讓防災指揮能夠集中統一。“要讓未來的指揮官不再無奈，才能讓防災體系真正有力運作，”牛煦庭表示。



劉世芳回應，制度確有檢討空間，但“國情”與資源規模與美、日不同，應審慎調整。她指出，“內政部”已要求消防署籌組原住民搜救隊，加強社區演練與跨部會協調，同時檢討演練流於形式、危機意識不足等問題。



牛煦庭則認為，防災改革重點在於“事前預防與整合”，而非“事後善後”。他指出，即使“中央”下令撤離八千人，也難在36小時內完成，顯示制度設計不利於及時行動。“既然‘中央′自己都做不到，地方更不可能做到，”他說，呼籲“行政院”盡速提出制度改革方案。



牛煦庭最後提醒，救災現場有大量民間志工投入，“政府能力有限，民力無窮，但不能反客為主”，要求政府確保志工安全、建立保險與疏散機制。劉世芳回應，將研擬平安險與宣導計劃，納入未來防災與疏散作業規劃。