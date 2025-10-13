最終場政見會　郝龍斌、鄭麗文氣勢大比拚

國民黨13日在前鎮區君毅正勤活動中心舉辦主席候選人政見發表會，候選人鄭麗文與後援會一起進場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月13日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席10月18日改選，最後一場政見說明會13日在高雄市前鎮區君毅正勤活動中心舉辦，湧進近千名黨員到場聆聽，最受矚目的候選人郝龍斌、鄭麗文兩陣營的支持者也趁此機會在場內外高舉旗幟，各自拉抬聲勢與士氣，分庭抗禮。



國民黨主席候選人政見發表會從8場縮減為3場，改為台北、台中、高雄各辦一場。最後的高雄場次在前鎮區君毅正勤活動中心舉辦，擠進近千名黨員到場聆聽，把會場水洩不通，現場抽號次後由候選人輪流上台發表，藍委柯志恩擔任主持。



鄭麗文的支持者最為熱情，從一開始到散場後都在場內場外集結呼口號“五號鄭麗文，舞動新力量，五號鄭麗文，凍蒜凍蒜凍蒜”。鄭麗文上台發表演說時，台下也有支持者高舉布條，大喊支持，鄭麗文也趁勢帶領台下，高舉雙手比出五號手勢。



郝龍斌則帶著5、6位年輕人穿著青天白日衣服進場，場邊也有支持者帶來“集中選票全力支持 好主席 郝龍斌”的布條。此外國民黨籍高雄市議員邱于軒也到現場表態支持挺郝。郝龍斌上台也點名議員邱于軒、白喬茵、許采蓁都是年輕的新戰力。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中。