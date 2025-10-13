台軍：海鯤號2系統調校後可達潛航條件

海鯤號潛艦。(照片：台船提供資料照) 中評社台北10月13日電／“立法院外交及國防委員會”13日上午安排台“國防部長”顧立雄進行“潛艦國造專案進度報告”，顧立雄解釋，海鯤號海測前裝備測試跟調校需要時間，能夠建造完成還是有信心”。台海軍司令部13日發布新聞稿表示，目前尚有主機與電力管理系統及整合式儎台管理系統（IPMS）等2項，完成調校後可達潛航必要條件。屆時將由專案團隊、國外專業顧問及接艦官兵（操作者）三方共同評估，於達到潛航安全條件後，安排海上測試。



造價新台幣500億元的潛艦海鯤號原訂9月要完成海試（SAT），11月交艦，已宣告跳票；一手推動潛艦自造的退役海軍上將黃曙光也在9月請辭“國安會”諮詢委員。曾任海軍司令部顧問的退役上校郭璽，以及曾與郭璽共事最後卻鬧翻的海軍退役上校黃征輝，日前一致指出，海鯤艦遲遲無法進行潛航測試，是因為系統整合出了大問題。



海軍司令部強調，上午專題報告後，已獲得跨黨派委員支持與共識，希海軍按部就班，以“安全無虞”及“品質確保”為首要，執行潛航測試前整備及安全評估，於達到潛航安全條件無虞後，即進行後續海上測試。



海軍也首度詳細公開說明目前原型艦目前進度如下：



一、原型艦海上測試執行概況：



原型艦測試係採漸進式構型研改策略，需長時間裝備調校，並逐項審認驗證，藉測試及早發掘問題，偕同台船與原廠共同解決，參照各國潛艦海測程序，依序區分浮航測試、淺水潛航及深水潛航等三階段逐步執行，自2025年6月17日起已進入浮航測試階段。



（一）迄今共執行三次浮航測試，實施推進動力、航儀、通信、艦船操縱及潛望鏡等各系統海上動態組合功能驗證。



（二）為達成潛航裝備及安全評估所需條件，安排2025年7月8日至9月2日進台船乾塢，就艦體工程水密檢驗、儎台裝備性能校正及戰鬥系統水線以下裝備檢整等三大類，進行細部調校。



（三）為進行海上測試，陸續已完成戰鬥系統、主液壓、潛航充排水（下潛、上浮）及聲納等系統整備，目前尚有主機與電力管理系統及整合式儎台管理系統（IPMS）等2項，完成調校後可達潛航必要條件。

