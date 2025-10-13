彭金隆：新台幣穩定幣有存在空間

台“金管會主委”彭金隆接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月13日電（記者 張穎齊）美中貿易戰擴大，日前引發虛擬貨幣連鎖拋售效應導致爆倉。台“金管會主委”彭金隆今天表示，這反映虛擬貨幣波動大的特性，至於穩定幣，推測如果現實資產（RWA）代幣化愈來愈普遍，或成為島內支付，新台幣穩定幣還是有存在空間。



“立法院”財政委員會邀彭金隆率所屬機關首長列席業務報告，並備質詢。民進黨“立委”吳秉叡關注，近期虛擬貨幣發生爆倉事件。彭金隆表示，這個個案讓外界瞭解到，虛擬貨幣的不確定性與波動性。



彭金隆表示，“虛擬資產服務法”專法草案已於6月27日送交“行政院”，預計明年送審“立院”，未來將納入穩定幣發行與管理章節，隨著現實資產代幣化（RWA）日益普及，台灣市場仍有發行穩定幣的空間。



民進黨“立委”吳秉叡則提醒，立法過程應審慎，台灣人賺錢時會覺得自己很行，賠錢就怪政府，因此監管設計須兼顧彈性與保護機制。



彭金隆13日赴財委會備詢指出，目前國際穩定幣市場仍以美元等強勢貨幣為主，不過隨著RWA與支付應用場景擴大，以新台幣為基礎的穩定幣，未來仍有存在與發展的空間。“金管會”未排除由金融機構以外的合格業者發行穩定幣，但會遵循不冒進、也不落後的原則，初期以高度受監理的金融機構為主。



他進一步說明，虛擬貨幣波動劇烈，此次市場爆倉主因為高槓桿交易所導致，例如槓桿倍數達4倍時，就可能全數出場，反映出虛擬資產市場高度不確定與風險性，強化監理與投資人保護是當前首要任務。