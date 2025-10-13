江啟臣主持台中建設考察　布局市長意味濃

江啟臣主持台中交通建設考察，藍委羅廷瑋、黃健豪等人伴隨。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月13日電（記者 方敬為）“立法院”交通委員今天赴台中市考察重大交通建設堆展情形，國民黨籍“立法院副院長”江啟臣親自主持，江有意參選2026台中市長，特別以副院長之姿督促民進黨政府挹注台中建設資源，加上被視為台中市長盧秀燕子弟兵“盧媽三子”藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋現身全程伴隨，格外引人聯想。有意代表民進黨角逐市長的綠委何欣純也出席，不讓江專美於前。



“立法院”交通委員會13考察台中考察重大交通建設，包括烏日轉運中心、中山高速公路匝道連接高鐵特區、水湳轉運中心及捷運綠線延伸、橘線、藍線新建等工程推動進度。考察由江啟臣主持，藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、綠委何欣純等共同出席，“交通部長”陳世凱、台中市副市長黃國榮等有關單位人員共同參與說明。



由於相關交通建設都是台中地方重大公共工程，藍綠民代都相當關心，尤其明年就要舉行九合一選舉，縣市首長要改選，這些工程的推進對選情有直接影響，藍綠有意參選2026市長的江啟臣、何欣純都親自與會。江並以“立法院副院長”的身分，主持考察行程，布局市長意味濃。



江啟臣當場要求有關單位，地方建設不能永遠停在規劃階段，“中央”與地方應滾動檢討、明確分工，“該做就趕快做。”他強調，民眾對交通改善的期待迫切，呼籲“中央”加快時程、務實推進，讓建設成果早日落實。藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋也當場附和。



何欣純也把握機會，向“交通部”爭取加快工程進度，以及挹注更多資源發展台中交通建設，並針對高鐵特區周邊道路交通，建議交通規劃應整體系統性思考，同時展現與陳世凱的關係密切，力拼曝光，與江啟臣互別苗頭。