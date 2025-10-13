邱毅：趙少康給賴清德一把刀　綠營大樂

前“立委”邱毅。（中評社 資料照) 中評社台北10月13日電／中國國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康近日持續稱，中國大陸介入國民黨主席選戰轟郝龍斌、挺鄭麗文，呼籲大陸官方應制止這類行為，台灣“國安”單位應介入調查。前“立委”邱毅連續二天在臉書發文表示，趙少康把自己政治金童的招牌給砸了，他認為，現在最樂的應該是賴清德和綠媒，他們都成了最大受惠者。



針對趙少康指控中國大陸介入國民黨主席選戰，邱毅今天發文表示，​趙少康還嫌事鬧的不夠大，今日上午還開記者會繼續追打，顯然是認為“中國介選黨主席”有賣點。趙少康等於遞給賴清德一把刀子，讓賴清德有借口去修“國安法”，修“反滲透法”，另外也可能再搞出“數位中介法”，把控制魔爪伸入網路。從沈伯洋、王義川、邱議瑩、吳思遙等人的反應，就可看出民進黨想打蛇隨棍上。



邱毅表示，偏偏趙少康用了一招模糊策略，他說他沒指名道姓說誰，郝龍斌也跟著依樣畫葫蘆。但趙少康出示的網路資料都是批郝捧鄭的，攻擊的目標很清楚，老實的張亞中自己跳坑，公開點名鄭麗文。趙、郝本來就想避開法律及政治責任，找人背鍋。張亞中硬被他們給利用，做了背鍋俠，無端捲入紛爭。



邱毅指出，趙少康玩的這一招叫一石三鳥，姑且稱做“打鄭捧郝耍張”，他訥悶趙少康這麼厲害，怎不去鬥鬥民進黨，鬥鬥賴清德？專整自家人有什麼用？



邱毅12日早上也在臉書發文表示，趙少康把自己政治金童的招牌給砸了，在政治江湖翻騰了幾十年，有個規律是要遵守的，就是指控得拿出實槌的證據。他認為，現在中美貿易戰再起，特朗普一下子把大陸商品關稅提高為100%，又要對大陸商船課30倍港口費，大陸應付中美大國博弈，才是重點中的重點，哪有空去管國民黨主席選舉。



邱毅指出，會不會有人狐假虎威，拿著雞毛當令箭，自我吹噓，自抬身價，甚至雇公關公司，用人頭帳戶或機器人來洗板反串攻擊，干擾選情。

