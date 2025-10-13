新竹市將發每人5千元　邱臣遠：刺激內需

新竹市代理市長邱臣遠13日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月13日電（記者 盧誠輝）新竹市政府日前宣布將發放每位新竹市民新台幣5千元消費金，預計將有45萬人受惠，引發熱議。台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠13日出席活動時再次強調，這5千元消費金是為了因應美國關稅，希望能藉此促進消費市場與刺激內外需求，強化商業活動以穩定經濟。



新竹市政府13日舉行“2025前進未來島 勇闖青草湖”宣傳記者會，包括邱臣遠、中國國民黨籍新竹市議員徐美惠、新竹市城銷處長林昱志、民政處長施淑婷、發言人楊寶楨、新竹市旅館商業同業公會理事長薛憲徽等人都到場出席。



邱臣遠指出，為了因應美國關稅帶來的衝擊，市府已於明年編列22.5億元預算，將發放每位新竹市民新5千元消費金，目前已經該預算案送到新竹市議會審議，若議會通過該筆預算，只要今年9月30日前已設籍新竹市的市民，都能獲得5千元消費金，預計總發放人數將超過45萬人，希望能藉此促進消費市場與刺激內外需求，強化商業活動以穩定經濟。



邱臣遠提到，除了發放每位市民5千元消費金外，市府從10月起至明年2月也舉辦一系列活動來刺激內需，包括竹風好市集、新竹購物節、香山溼地藝術季、萬聖節、聖誕節、跨年晚會、新竹過好年燈會及新春市集等，讓新竹市從秋季一路熱鬧到春節。這些活動是市府推動內需經濟的重要引擎，期盼藉此帶動觀光，讓商圈與產業活絡。



新竹市政府強調，此次消費金發放不僅為產業與內需市場注入動能，也是支持市民生活、凝聚城市向心力的重要措施。預期效益包括短期內帶動消費與間接經濟活動，形成產業連鎖效應、增加就業機會，中長期則促進中小企業擴張與產業技術升級。市府期盼市議會能支持相關預算編列，並將持續關注經濟情勢，適時推出配套措施，協助市民與產業穩健前行。