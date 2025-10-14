中評關注：國民黨自爆抹紅戰　綠原地補血

中廣前董事長、戰鬥藍發起人趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席選舉將於18日投開票，藍營內戰愈演愈烈。力挺主席候選人郝龍斌的中廣前董事長趙少康，連3天開記者會指控“大陸介入黨主席選舉”，矛頭不只對準大陸，更暗射黨內主席候選人鄭麗文。藍營自家人互相開火，讓民進黨見獵心喜、原地補血。



國民黨主席選戰本應是藍營整隊再起的契機，卻在最後一週全面失控。戰鬥藍發起人趙少康自11日起連3天開記者會，接連指控“大陸介選”、“AI網軍攻擊郝龍斌”，並公布YouTube、TikTok平台相關數據，聲稱有8個頻道、151部影片涉及介入，並直指“大陸不制止，就是縱容”。然而趙少康這波猛烈攻勢，不但沒有替郝龍斌加分，反而讓藍營陷入更深的混亂。



首先，趙少康以“介選”為名，實則重擊國民黨的形象，過去藍營長期被綠營貼上“親中”標籤，黨內多次強調要理性對話、要和中反對仇中，如今卻由戰鬥藍的旗手親口喊出“大陸介入”黨主席選舉，無疑表明國民黨內有主席候選人與大陸聯手，這成何體統。



其次，趙少康的發言雖未明指，但明眼人都看得出是針對在黨內聲勢竄起的鄭麗文。鄭近來以強勢辯論與改革姿態贏得基層青壯派支持，民調領先。趙此時拋出“網軍介入、特定候選人受惠”的說法，無異於在投票前刻意營造疑雲，讓整場選舉蒙上陰影。然而此舉對外觀感極差，民眾看到的，是國民黨內鬥失控、自己人互抹紅、彼此暗算，趙少康企圖捍衛郝龍斌，結果卻讓“分裂”成為關鍵字，打亂了藍營最後整合的節奏。



第三，這場“藍營自爆”的連鎖反應，意外替民進黨補血。賴清德政府近日連遭重挫：大罷免行動失利、關稅談判受質疑、花蓮災後重建進度緩慢，執政團隊民調低迷。但就在此時，國民黨自導自演了一場“大陸介選”戲碼，讓輿論焦點從綠營危機瞬間轉移。



民進黨發言人吳崢、多名民進黨籍“立委”立即見獵心喜，呼籲“朝野共同修法、抵禦大陸滲透”，多名綠委接連表態藍綠應團結防大陸介選。原本因施政壓力陷入困境的綠營，反而找到了喘息與反撲的機會。



當國民黨內部分人士為了短期選舉利益而拿大陸說事，當黨內某些人開始此影射抹紅內鬥，國民黨又如何向選民講清楚他們的改革理念？國民黨內有識之士若不能反省這場“親痛仇快”的內耗，就不只是主席選舉輸贏的問題，而是整個政黨的群眾信任基礎的動搖。當然，民進黨原地補血的背後，恐是國民黨自己流的血。