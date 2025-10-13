烏山頭光電板惹議　龔明鑫：暫緩相關審查

綠委陳亭妃質詢台“經濟部長”龔明鑫允諾、台“農業部長”陳駿季。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北10月13日電／烏山頭水庫設置光電板爭議不斷，甚至傳用藥水清洗，影響民眾和灌溉用水。民進黨籍“立委”陳亭妃13日要求，台“經濟部”能源署對於白河水庫、烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫絕對不能再核准任何光電執照。台“經濟部長”龔明鑫允諾，在疑慮還沒解除之前，我們全面暫緩審查，台“農業部長”陳駿季表示，只要地方政府不同意，我們不會壓著地方政府同意。



根據《中時新聞網》報導，陳亭妃今天在經濟委員會上質詢時指出，近期接獲許多民眾陳情指出，烏山頭水庫有民生、“國安”的特殊重要性，若受到汙染，鄉親和政府都難以承受，該水庫也是灌溉嘉南15萬畝良田的重要角色“我們支持民進黨，但水庫怎麼能放光電板？”造成灌溉、飲水的水源會有問題，這很可怕。



陳亭妃拿出民眾陳情，烏山頭水庫純淨的水，經由總長1萬6千公里的嘉南大圳，灌溉整個雲嘉南平原近15萬畝良田，北至雲林虎尾、南至台南安平，是台灣最大穀倉，是台灣民生和“國防”最大後盾，如果受到污染怎麼辦？



陳亭妃指出，他們能不能做一個宣示，因為水庫要設光電板，地方政府不同意就無法設立，如果現在已經引發這麼大的爭議，那其它的白河水庫、曾文水庫、南化水庫、烏山頭水庫二期，絕對不會核准任何一個光電執照。



龔明鑫表示，現在民眾主要有兩個疑慮，第一是穩不穩固，第二是清理方式，他們會加強監督，龔也承諾，若民眾有疑慮，地方政府不同意，“經濟部”就不會核准任何一張水庫型光電執照。



陳亭妃提到，目前烏山頭水庫的光電板，是在2022年完成設置，租期自2022年5月23日至2032年4月23日止，僅有9年11個月。陳亭妃第二個要求承諾，就是租賃期滿後，農水署不得再續租。陳駿季表示，只要地方政府不同意，我們不會壓著地方政府同意。