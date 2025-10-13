趙少康稱陸網軍介選　候選人說明會場外交鋒

國民黨主席候選人政見發表會13日上午在高雄市前鎮區君毅正勤活動中心舉辦，候選人郝龍斌受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月13日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席10月18日改選進入最後階段，針對前中廣董事長趙少康趙少康揭露境外網軍介選問題，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強13日在高雄出席政見發表會時均做回應，郝龍斌重申希望相關單位徹查，鄭麗文則說大家要盡快適應網路AI時代的新現象，羅智強則說自己絕不動用網軍攻擊其他參選人。



國民黨主席候選人政見發表會從8場縮減為3場，改為台北、台中、高雄各辦一場。壓軸的高雄場次13日上午在前鎮區君毅正勤活動中心舉辦，近千人入場聆聽。



郝龍斌表示，警方已確認在他宣布參選後三週，有非常多假帳號、假頻道，製造非常多短影音造謠抹黑他，平均1天10則以上，到底是誰有這麼大的財力、專業，是誰這麼害怕他當選，相關單位應該要查清楚，傷害他與黨的作為要適可而止。



鄭麗文表示，這是網路AI時代新現象，大家要快速適應，過去她全力抵制與反對蔡英文推數位中介法，因不希望用意識形態或“國安”箝制網路言論，且網路上也要保護個資、隱私，這是網路AI時代很大的挑戰，希望最後5天理性、順利完成這場選舉。



羅智強表示，他一路走來都是君子之爭，不管主席選舉結果如何，他一定是最佳風度獎，他有三大堅持，不口出惡言、絕對不動用網軍攻擊其他參選人、不用棄保謠言傷害對手，希望最後階段維持君子之爭，大家都用實力贏得黨員支持。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中。