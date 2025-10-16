王樂生：菲律賓夾在中美之間策略靈活

台退休外交官、前駐菲律賓代表王樂生。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月16日電（記者 盧誠輝）台退休外交官、前駐菲律賓代表王樂生接受中評社訪問表示，菲律賓和台灣一樣夾在中美兩強中，但菲律賓卻懂得如何透過靈活的外交策略，讓自己不至於陷入“選邊站”的危險邊緣。



中菲近期在南海衝突白熱化，儘管如此，菲律賓總統小馬可仕9月底會見即將離任的中國駐菲律賓大使黃溪連時仍強調，南海問題並非中菲關係的全部，不能讓南海爭議定義兩國關係。



王樂生提到，雖然菲律賓跟美國在1951年有簽署“美菲共同防禦條約”，萬一菲律賓有事，美國一定要協防菲律賓，但菲律賓就算跟美國的關係再怎麼密切，也始終未曾放棄和中國保持友好關係，因為菲律賓深知“零和博弈”並非好的外交策略，所以絕對不會輕易在中美兩強中選邊站。



王樂生，文化大學中美研究所碩士、菲律賓聖托馬斯大學政治學博士，曾任“行政院長”與“副總統”連戰執行秘書、駐檀香山台北經濟文化辦事處長、台北市政府國際事務委員會執行長、“外交部”“國會”聯絡組召集人、駐菲律賓台北經濟文化辦事處代表、北美事務協調委員會秘書長、駐葡萄牙台北經濟文化中心大使銜代表等職務。



小馬可仕一方面對中國駐菲大使示好，但另一方面在日前訪問華府和美國總統特朗普會面時，也盛讚美國是菲律賓“最強大、最親密、最可靠的盟友”。而當特朗普在會後被媒體問及如何看待美菲與中國的關係時也表示，美國不介意菲律賓與中國交好，小馬可仕可以做他該做的事情，因為菲律賓和中國打交道並不會讓美國感到困擾。



王樂生指出，菲律賓的外交是很靈活的，甚至可以用“既聰明又狡猾”來形容也不為過，小馬可仕過去就曾說過“不要在兩隻大象中間當小草，因為小草很可能會被兩隻大象給踩死”，由此便可看出菲律賓夾在中美兩強之間外交策略的靈活性。