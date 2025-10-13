台南非綠議員痛批綠委郭國文護航光電業者

台南市議員蔡育輝。（照：國民黨台南市議會黨團提供） 中評社台南10月13日電／台南烏山頭水庫種電終於引起全民關切，台南市議會中國國民黨團今天痛批“賴政府”。發言人蔡育輝說，在地“立委”郭國文硬ㄠ烏山頭水庫只提供灌溉用水，請他看看水利署網頁介紹，一位在地“立委”怎會不知，烏山頭水庫目前是多功能使用？怎會不知烏山頭提供民生用水？還說水質一年驗五次，結果一年只三次，檢驗項目還超標，爭議中的清潔劑，也沒列入檢驗項目。



無黨籍議員陳昆和秀出資料，指出郭國文大力護航光電業者，是因為收光電業者的政治獻金，並且還經法院認證，蔡育輝也借資料一用說明，星曄綠能是在烏山頭種電的業者，母公司是台灣汽電共生十大股東之一，不論謝龍介委員或是陳亭妃“立委”，都站出來為台南鄉親說話，獨獨衹有郭國文位業者說話，原因何在？



蔡淑惠說，台南市有37各區，結果衹有玉井、南化和楠西，三個行政區域內沒有光電板，沒有種電，所以台南市真的成為一個光電城市了，種電面積這麼大，種電會為良田魚塭帶來甚麼影響，市府有關單位應該深入瞭解並關切，因為市民的態度已經從開始的支持，願意拿出自己的良田魚塭來種電，慢慢轉變成反對，“中央”和地方政府都應該來瞭解原因何在？



蔡育輝指出，蔡英文從2016年起藉著非核家園大推光電板種電，賴清德接棒，原本時間充裕，可以好好規劃綠電，誰知，美麗的台灣鄉土豬羊變色，放眼望去魚塭、農田、學校、埤塘、滯洪池、屋頂都佈滿太陽光電板，現在連水庫，民生用水的水庫也種電，曾文水庫種電、烏山頭水庫也種電，嘉義縣議會通過提案，縣府不得同意民生用水水庫設光電面板。



蔡育輝說，台南市議會國民黨團立場，也是堅定的反對在民生用水的水庫上種電，所以曾多次開記者會砲轟民進黨，更率領鄉親走上街頭抗議，當時台南府還說每個月都會對烏山頭水庫進行檢驗和監控，結果報告在哪裡？