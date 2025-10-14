潘兆民：賴清德將台灣獻給美國　任憑宰割

兩岸關係研究院執行長潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月14日電（記者 方敬為）賴清德雙十談話表態增加軍費支出，並宣示建立“台灣之盾”（T-Dome）防空系統，東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民接受中評社訪問表示，賴言下之意是將台灣安全寄託美國，所以宣示配合美方戰略想定，包括增加軍費、建立防空系統等，形同將雞蛋全放在一個籃子裡，任憑美國宰割，台灣不僅不會更安全，反而更危險。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



分析賴清德今年度雙十談話，潘兆民認為，今年淡化兩岸關係論述，強化台灣主體性，另值得注意的是，賴特別加大篇幅去提到美國的印太戰略，以及宣示台灣願成為印太戰略第一島鏈的重要樞紐，並強調逐年增加軍費支出，目標2030年前要達到GDP佔比5%，以及所謂的T-Dome防空系統建置。



潘兆民說，賴清德這次談話聚焦在軍事方面，顯然是在向美國表忠，台灣願意配合美國的戰略安排，然而相關表態，看起來能夠讓美國放一些心思在台灣身上，這也是民進黨當局的想法，但其實，只不過是讓美國能有一枝可以刺痛中國大陸的筆尖可運用。



他提到，民進黨政府現在所作所為，與當年其批評國民黨政府的情況無異，都是把雞蛋全放在一個籃子裡，賴清德甚至還在接受訪問時，直接表明台灣要助美國再次偉大，甚至還將台海的穩定寄託在美國身上，言下之意代表，台灣放棄戰略自主，完全配合美國，也就是任憑美國宰割，台灣不僅不會更安全，反而更危險！



潘兆民認為，對美國而言，台灣只不過是應對中國的戰略前沿，是第一島鏈擊不沉的航空母艦，台灣從來都只是犧牲打的功能，尤其是近年美國正在加速掏空台灣的半導體、資通訊等關鍵產業鏈，當台灣的可利用價值陸續被搬空，剩下的就是成為扮演砲灰的角色。所以民進黨政府配合美國增加軍費支出，建立T-Dome防空系統，是幫助美國軍工複合體，對台灣的安全卻沒有太大幫助。