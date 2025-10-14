游家富析抹紅戰　郝龍斌聲勢不振地方派系急

國民黨前中常委游家富。（中評社 資料照） 中評社南投10月14日電（記者 方敬為）針對中廣前董事長趙少康稱大陸介入中國國民黨主席選舉，國民黨前中常委游家富接受中評社訪問表示，黨內選舉竟出現抹紅戰，令人瞠目結舌，相關矛頭明顯指向候選人鄭麗文，因為鄭聲勢起，導致黨內既得利益者忌憚，趙支持郝龍斌，而郝背後則是地方派系力挺，為了保衛既得利益，無所不用其極，其相關論述與做法卻與民進黨無異，令人無法苟同。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人，競爭激烈。



其中屬於郝龍斌陣營的趙少康12、13日連兩天出面指控，有大陸網軍在社群媒體帶風向，支持特定候選人，攻擊其他候選人，並“正告”大陸勿介入國民黨黨主席選舉，並要求台“國安”單位不應等閒視之，應該積極調查此事。



針對趙少康說法，游家富批評，趙少康並非選舉當事人，卻對內大打烏賊戰，抹紅其他候選人，就為了替郝龍斌抬轎，其心可議，他從未看過，國民黨主席選舉，竟然出現抹紅，令人瞠目結舌，簡直是亂了套！



游家富指出，趙少康公開表態支持郝龍斌，會有該舉動，就是看郝龍斌聲勢不振，很可能落選，所以才將矛頭對準當前民調、聲望高漲的鄭麗文，是典型散播謠言的低級攻勢，此舉不只傷不了鄭麗文，反而凸顯出黨內既得利益者令人嫌惡的面孔，會使得自主黨員更加凝聚力量支持鄭。



游家富說明，趙少康的指控根本是無的放矢，拿出幾個在社群平台上的帳號，就聲稱是大陸網軍，並且還誇大成“有制度的、系統性的”攻擊，卻從沒有拿出真正能夠一刀斃命的證據，基層黨員看在眼裡只會覺得可笑萬分。

