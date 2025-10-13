嘉義縣發敬老金！百歲人瑞耳聰目明開心數錢

嘉義縣長翁章梁13日拜訪百歲人瑞黃清海，收到新台幣9000元重陽禮金，阿公開心地數鈔票。（嘉義縣政府提供） 中評社嘉義10月13日電／全台最老的嘉義縣即將迎來重陽節，今年全縣符合領取敬老禮金人數11萬5899人，共計發出新台幣3億6711萬元。127位百歲人瑞中，滿百51位、逾百76位。民進黨籍嘉義縣長翁章梁13日拜訪百歲人瑞黃清海阿公、布袋鎮莊翁兜阿嬤。兩位人瑞耳聰目明，收到縣長送的9000元重陽禮金，阿公開心數鈔票，精氣神十足。



嘉縣老年人口比例23.64%，高居全台之冠。縣府預計10月20日派員親自到村里發放敬老金，翁章梁今天提前拜訪兩位百歲人瑞，親自致贈縣府的重陽禮金9000元及“衛生福利部”金鎖片，並頒贈今年滿百的莊翁兜阿嬤“總統府”敬老狀。



甫滿百的莊翁兜阿嬤，雖不識字，但對子女的教育從不馬虎，特別重視品格與修養。也許是遺傳自娘家父親糊紙紮屋的藝術細胞，莊翁兜阿嬤參加巷弄長照站後，受到老人學堂老師啟蒙，逐漸嶄露繪畫天分，愈畫愈出色。去年5月還參與社區與畫家合辦的聯展，畫作義賣全數回饋社區。



滿百的莊阿嬤身體硬朗又健談，身手靈活、笑口常開。不但興奮地向翁章梁介紹自己的作品，還分享她至今仍每天早起種田，結束工作洗個澡就去巷弄長照站上課。多年來堅持全勤不遲到，生活過得充實，讓翁章梁笑說“妳比我還要忙”！



義竹鄉黃清海阿公自幼務農，養成每天勞動、早睡早起的健康生活習慣，和太太育有5名子女，現子孫滿堂，逢年過節一家子40幾人聚在一起，熱鬧又溫馨。黃阿公說，他平日喜歡騎腳踏車“巡田水”，午後會到廟裡跟鄉親泡茶話家常，生活簡朴愜意。曾多次獲義竹鄉模範父親表揚，是街坊鄰里心中德高望重的長者。



翁章梁除親贈重陽禮金紅包到阿公阿嬤手中，為他們戴上金鎖片。翁表示嘉義縣敬老禮金65歲至89歲每人可領3000元，90歲至99歲每人6000元，百歲以上人瑞每人9000元，今年共發3億6711萬元。看到老人家們因為長照政策福利而活得更健康、快樂，確信了政府努力的方向是對的。