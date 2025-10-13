會勘高雄柏油山　柯志恩轟誰在幫業者解套

藍營踢爆高雄小港大坪頂山坡地保護區有“柏油山”非法堆置後引起外界關注，藍委柯志恩13日下午前往會勘。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月13日電（記者 蔣繼平）高雄市小港區大坪頂上週遭藍營踢爆疑有非法“柏油山”，藍委柯志恩13日下午現往實地了解現況，不過業者早已將柏油廢棄物清除，現場只見蓋上網布的土方，市府更發稿稱是合法堆置且並無外來廢棄物，藍綠展開大鬥法。柯志恩再批市府未解釋為何讓業者“先上車後補票”，並追打到底是誰在幫業者解套。



高雄環境議題受到關注，“美濃大峽谷、大樹光電場、馬頭山掩埋場”挨諷高雄奇景後，藍營又再踢爆高雄小港大坪頂山坡地保護區有“柏油山”，疑似非法堆置，引起外界關注。柯志恩13日下午與藍議員邱于軒、許采蓁前往會勘。不過柏油廢棄物的部分已被清除運走，現在則蓋上網布標示未分類土石方暫置、剩餘土石方等。



對此，高雄市水利局指出，小港坪北段437地號為水利局污水工程廠商，去年3月依法承租的臨時物料暫置場，並有經水利局函文同意，現場已完成簡易水保設施，主要堆放工程開挖土方、瀝青刨除料及管材機具，屬合法堆置且並無外來廢棄物。但因業者暫置物料有未予覆蓋、標示的缺失，環保局依法開罰。環保局也強調，該管理缺失與營建土石方棄置行為，兩者截然不同，有心人士不該惡意混淆。



柯志恩會勘時強調，廠商從去年到現在沒有申請簡易水保，已違法擱置一年，直到許采蓁在議會質詢後才補正，市府至今沒有對為何讓業者“先上車後補票”的事情進行說明。



由於高雄市政府13日發新聞稿反駁該處並非遭非法棄置瀝青廢棄物，先前已澄清該處屬合法堆置，並指這是烏龍爆料。柯志恩則怒批，若市府面對民代檢驗和檢視都是這種態度，也難怪美濃大峽谷、大坪頂“柏油山”這樣的情況會層出不窮了。



柯志恩更指出，市府8日新聞稿中明確表示廠商堆置不符標準、最高可罰新台幣300萬元，且夾雜塑膠管與鋼筋等營建廢棄物，已要求清理改善；9日卻改口稱僅需做好覆蓋與標示，13日又稱“不得暫置道路工程刨除物料”非事實。她更怒轟市府“神經錯亂嗎？告訴市民廠商違法的是你，改口說廠商沒有違法也是你。”