南投縣藍副議長潘一全：郝龍斌當選就退黨

國民黨主席候選人鄭麗文（右）與南投縣議會副議長潘一全（左）。（中評社 資料照） 中評社台北10月13日電／國民黨主席選舉進入倒數5天，黨內支持態勢也分歧，二年前大選時曾表示“侯當選就一輩子吃素”的南投縣議會副議長潘ㄧ全，今天又在臉書發文，強調若郝龍斌當選黨主席，就是他退黨的時候。



2年前大選選舉時，南投縣議長何勝豐退出國民黨，力挺南投女婿、鴻海集團創辦人郭台銘，同為國民黨籍的副議長潘一全，也在臉書發文，諷刺國民黨“總統”參選人侯友宜拜的是“無情關公”，並嗆聲侯若是當選，他一輩子吃素。



11日晚間他發文，指“一群老人又要把國民黨主席選舉搞臭掉，什麼又有大陸介入，這就是為什麼國民黨，要改變的理由”。今天凌晨再發文表示，“郝龍斌如當選主席時，也就是我對國民黨，沒有希望了，也就是我該退黨的時間了”。



大選後，何勝豐沒有回到國民黨，潘一全在黨內斡旋下，與侯友宜盡釋前嫌，外界也對他的勇於直言留下深刻印象。近來國民黨主席選舉演變成黨內互打，藍營內部分裂態勢再起。多位縣市長表態挺郝龍斌，鄭麗文、羅智強則受青壯派青睞。



近日黨主席選舉爆出“中共介選”疑雲，支持郝龍斌的前中廣董事長趙少康今天再度開記者會，指最近一個月TikTok與國民黨主席選舉相關共1790部，與鄭麗文有關的影片高達900部；被視為台中市長盧秀燕子弟兵的“立委”黃健豪，也公開反對鄭麗文。



鄭麗文9月下旬到南投縣議會拜會，與在地民代及黨員座談，同黨籍副議長潘一全公開表態力挺，近來也在個人臉書多次發文談及黨內選舉，不過他並未像2年前一樣分享給所有人，僅限定朋友瀏覽。