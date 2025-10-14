台中綠美圖　全台首座美術館結合圖書館建築

台中綠美圖一隅。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月14日電（記者 方敬為）全台首座結合市立美術館與市立圖書總館的複合式文化場館“台中綠美圖”，將在今年12月13日正式開館，該建築由日本SANAA建築師事務所設計，採取美術館、圖書館“雙館共構”設計，並打造多重幾何外觀，在視覺上強調通透純淨感，別具特色，可望成為中台灣新興景點與城市地標。



台中市沒有市立美術館，台中市文化局因此推動台中綠美圖計畫，將市立美術館與市立總圖書館合而為一，前後籌建11年，投入逾新台幣46億元建設，並聘請2010年普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）得主妹島和世與西澤立衛，以及台灣建築師劉培森攜手打造。



根據文化局資料，台中綠美圖將市立圖書館與美術館合建於同一棟建築群內，創造跨領域的文化場域，方便民眾“邊看展邊查資料”。 建築外觀覆蓋銀白色鋁製擴張網，營造出輕盈的薄紗感，同時讓建築與公園綠意巧妙融合，建築量體並抬高形成遮蔭廣場，引入風、光與綠意；大廳中央設有曲面不鏽鋼水池，可調節室內溫度並形成光影流動感，別具特色。



圖書館則設計“花形書架”與“花形椅”，兼具美觀與通風功能。 天花板採用“雲朵狀隔板”，模擬雲層律動，兼具吸音降噪功能。展演空間並設有全台最高，達27米的挑高空間設計，可滿足各種尺寸藝術品的展示需求。

