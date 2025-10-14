王樂生憶張學良最後身影　絕口不提西安事變

曾在美國夏威夷陪伴張學良度過餘生的台退休外交官王樂生。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月14日電（記者 盧誠輝）曾在美國夏威夷陪伴“少帥”張學良（1901－2001）度過最後2年餘生的台灣退休外交官王樂生接受中評社訪問回憶，張學良晚年絕口不提“西安事變”，就連當時他們關係這麼親近，張也不曾提及。當時只要有人問起“西安事變”，張學良總會說“上帝那有一本帳”，一語輕輕帶過他傳奇一生。



他回憶，張學良是很豁達的一個人，晚年經常掛在嘴邊的一句話就是“不怕死，不愛錢，丈夫決不受人憐，頂天立地男兒漢，磊落光明度餘年”，這就是他印象中張學良的風骨與豁達。尤其是當張學良的人生已經走到晚年，在經歷過那麼多大風大浪之後，還能說出這樣的話，真的讓他感到相當敬佩。



奉系將軍張作霖長子張學良在1936年“西安事變”爆發時年僅35歲，後被蔣介石終生軟禁，直到蔣經國過世後，李登輝上任的1990年，才結束長達54年的軟禁生活獲得釋放。重獲自由的他在1995年移居美國夏威夷安度晚年，在2001年10月14日病逝於美國夏威夷斯特勞布醫院，享嵩壽100歲。



王樂生提到，他2000年起派駐美國夏威夷檀香山辦事處擔任處長，和當時人在夏威夷的張學良有相當緊密互動。他記得當時只要有台灣政要高層到夏威夷，每個人幾乎都會指定說要見張學良，張晚年接見賓客也幾乎都是透過他在安排。



王樂生，文化大學中美研究所碩士、菲律賓聖托馬斯大學政治學博士，曾於連戰擔任“行政院長”與“副總統”任內的執行秘書、駐檀香山台北經濟文化辦事處長、台北市政府國際事務委員會執行長、“外交部”“國會”聯絡組召集人、駐菲律賓台北經濟文化辦事處“大使”銜代表、北美事務協調委員會秘書長、駐葡萄牙台北經濟文化中心大使銜代表等職務。

他表示，張學良是東北人，他當時都稱呼張為“大爺”，每當有人要來拜訪，他就會去告訴張“誰誰誰又要來看您了”，張總會點頭說聲“喔”，代表他已經知道了。但因當時張學良已高齡百歲，每當有賓客來，他都會在旁掌控訪客時間，盡量控制在10分鐘之內，就是讓彼此寒喧一下，最後拍個合照就結束，趕快讓張可以休息。



王樂生指出，當時很多賓客到夏威夷來見張學良都會提起“西安事變”，但張晚年幾乎絕口不提“西安事變”，就連當時像他跟張如此親近，張也不曾提及。他記得當時只要有人問起“西安事變”，張學良總會說“上帝那有一本帳”，意思就是要問的人去問上帝，不要再來問他了。



王樂生說，他記得當時在夏威夷只要有空，經常會推著輪椅讓張學良可以去外面曬太陽。張學良晚年生活過得相當平淡，因為對張來說，誰功誰過都已經不重要了。而他從張學良身上學到最重要的人生態度就是豁達，這對他後來的人生有很大的啟發。