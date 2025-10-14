李昶志：若勝選代價是黨的分裂　得不償失

37歲的李昶志曾任洪秀柱2016大選競辦發言人、韓國瑜2020大選的隨行發言人及高雄市政府市長室機要，今年參選黨代表並表態支持鄭麗文。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月14日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席選舉將於18日投票，最後階段選舉對立氣氛升高，引起藍營支持者憂慮。參選黨代表的國民黨青年世代李昶志日前引用綠委王世堅被改編爆紅的“沒出息”歌詞呼籲別“黨內互打”，他13日受訪再次強調，國民黨缺的是選後能夠理性團結的成熟，若勝選代價是黨的分裂和民心的流失，恐怕得不償失。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中。黨中央主辦的候選人政見發表會13日上午在高雄市前鎮區君毅正勤活動中心舉辦，近千人入場聆聽。



距離投票只剩最後幾天，近期候選人將炮口對內，支持者對立也急遽升高。綠委王世堅被網友改編成洗腦歌曲的“沒出息”，其中歌詞“本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬。睜眼說瞎話，你在哽咽什麼？哭什麼哭，沒出息！”就怕變成主旋律。



李昶志前幾天在臉書上用“沒出息”的歌詞，有感而發提到這次的主席選舉謠言四起，黨內互打，一幕幕看得人心寒，明明只是內部選舉，卻殺紅了眼、清算仇人。李昶志更用民進黨快速復原的能力，國民黨呢？拿刀砍完，只會怨恨越結越深！藉此提醒候選人們。



李昶志13日受訪時再度表示，國民黨不缺有能力的人，缺的是把黨的利益放在個人恩怨之上的胸懷。國民黨不缺熱情的支持者，缺的是選後能夠理性團結的成熟。民進黨的復原能力，證明了一個政黨可以在激烈競爭後迅速癒合。國民黨也曾有過這樣的能力，現在需要的，是重新找回它。



李昶志又說，贏得選舉很重要，但保住黨的元氣更重要，打敗對手很爽快，但贏得人心更關鍵。一時的勝利固然甜美，但如果代價是黨的分裂和民心的流失，那這場勝利究竟有什麼意義？他呼籲，選舉可以激烈，但不能失去底線，競爭可以全力以赴，但不能忘記選後仍是同志。