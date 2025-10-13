卓伯源、盧秀燕啖上海菜　喊中華團圓

盧秀燕與卓伯源共進晚餐。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月13日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人卓伯源今天晚上與藍營一姐、台中市長盧秀燕合體吃播，盧秀燕請吃台中道地上海菜，特別介紹該餐館老闆是上海人，老闆娘是山東人，料理相當道地，她特愛吃。卓伯源則說，台中是美食之都，這些中式料理都是中華文化連結兩岸的體現，兩岸同屬中華民族，都愛吃中式料理，期盼兩岸一家親，中華民族要團圓！



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。每位候選人都爭相與盧秀燕同框，刺激黨內聲量，繼郝、羅、鄭、張之後，卓伯源13日晚間與盧秀燕一同赴台中在地上海菜名店“小滬春”品嘗江浙料理。



盧秀燕表示，台中市美食齊聚，大陸各省市的料理都有，她尤其鍾愛江浙菜系，並介紹“小滬春”的料理道地，老闆是上海人，老闆娘是山東人，這家店不只吃得到上海菜，也吃得到北方料理，相當推薦！



盧秀燕並點了道紅燒獅子頭讓卓伯源品嘗，強調必吃！卓則笑稱，吃獅子頭就能當頭，謝謝市長祝福。盧秀燕隨即笑稱，那是你說的，不過確實很會解釋，反應很快。兩人互動相當趣味。



卓伯源曾任彰化縣長，與台中關係密切。盧秀燕表示，她與卓伯源過去是“立法院”的老同事，兩人共事許久，有深厚交情，卓在彰化，她在台中，都是大中部生活圈的民意代表，兩人過去在選舉經常相互支援，有相當好的交情，所以這次卓伯源要選黨主席，也快要選舉了，她特別請卓縣長吃精緻上海菜，不要客氣，多吃一點。

