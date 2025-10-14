中評關注：選到刀刀見骨　撕裂整個國民黨

國民黨主席選舉選後能不能團結，是目前最大的問題。（中評社資料照） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉18日投票，已進入最後衝刺階段，但這場原本被期待能整合路線、凝聚士氣的黨內改選，已演變為史無前例的全面內鬥甚至刀刀見骨，尤其從郝龍斌陣營的趙少康指控大陸網軍介選，暗指鄭麗文陣營主導後，延伸出雙方支持者在輿論和網路戰場上對罵、混戰成一團，嚴重程度幾乎撕裂整個國民黨。



最糟糕的是，從過往歷史來看，國民黨就是有著“一分裂就是真分裂”的特性，和民進黨黨內選舉殺到刀刀見骨，但等到對外的關鍵時刻卻總能團結一致大不相同。所以，這次的黨魁選舉後不論誰當新任主席，真能用團結為號召帶領藍營打贏2026、2028選舉嗎？才是最大的試煉。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等。目前以主要競爭者郝龍斌和鄭麗文雙邊陣營殺得最兇。



鄭麗文此次憑藉網路聲量與基層自主黨員和軍系動員等，為國民黨內掀起一股改變的氛圍，而郝龍斌則以老將重出江湖的穩重形象，及眾多地方縣市長、民代和派系力挺為後盾，展現傳統藍營組織盤的優勢。



但這場競爭隨著選情進入最關鍵衝刺期，在郝陣營決定出手指控對方陣營藉境外勢力挾大批網軍進行攻擊後，已從政策和理念的論述，演變為全面鬥爭、互揭瘡疤的內鬥，不只重回藍營內鬥內行的老路，還變本加厲成史上最嚴重的分裂。依照國民黨過往特性，一旦分裂，幾乎就難以修補，所以現在比這場選舉勝負更值得關注的，可能是選後的分裂結構性危機。



因此，對於國民黨新主席來說，真正的考驗，可能是在18日選票開出後，是否讓黨內各方勢力跨越恩怨、重拾信任與團結，而不是再分裂。