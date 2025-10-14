陳亭妃質疑烏山頭光電板　遭轟“配合藍白”

綠委陳亭妃13日在臉書分享質詢烏山頭水庫設置光電板內容，湧入逾2千則留言。（照片：陳亭妃臉書） 中評社台北10月14日電／烏山頭水庫設置光電板爭議不斷，甚至傳用藥水清洗，影響民眾和灌溉用水。相關單位雖駁斥傳言並澄清用水安全，但民進黨籍“立委”陳亭妃13日仍於“立法院”呼籲“經濟部”、“農業部”將光電板清洗監測資料公開以去除疑慮，並要求“中央”日後未經地方政府同意“不得核准水庫設置光電板”。就在陳亭妃隨後在臉書分享質詢重點後，湧入逾2千則留言，其中不乏批她“配合藍白”。



常發表政治看法的醫師蘇一峰，日前在臉書發文指出，烏山頭水庫上方的光電板疑有清潔人員使用藥水清洗，更諷刺“最後給最死忠的台南人喝”；但此言馬上遭業者台汽電提告，表示沒用藥水、是用湖水清洗，並稱已提出刑事告訴，也會附帶民事求償，還承諾若獲賠償將全捐贈給台南弱勢團體。而“賴政府”也曾澄清，清洗光電板是用“水”。



陳亭妃13日手持自己收到的民眾陳情書，在“立法院”經濟委員會“丹娜絲颱風及728豪雨災後復原”報告場合，“4問”“經濟部”、“農業部”等“中央部會”有關烏山頭水庫光電板爭議。包含：針對“清潔劑清洗光電板若為錯假訊息”應公開相關檢測報告消弭民間疑慮、“中央政府”在未經地方政府同意下應依現行法規不得核准水庫的光電執照、目前烏山頭水庫光電板租賃9年11月契約期滿後不再續約、光電板廠商星曄綠能股份有限公司作為台灣汽電共生“孫公司”應順應民意評估撤除光電板等。



隨後，陳亭妃也在臉書發布質詢重點摘要，也稱獲得列席備詢機關代表正面允諾。沒想到數小時內竟湧入大量負面留言，內容很類似，包含“大家都在澄清謠言就你出來幫倒忙”、“你要這樣跟藍白玩光電題材？”、“跟著草起舞？”、“你還是別選了”、“太陽能板就是沒有問題”、“為什麼扯後腿？”；甚至還有被視為“賴系”的台南市議員郭鴻儀出面放話“水不是藥水、也不是陰謀”。



值得注意的是，陳亭妃該文吸引逾2千則留言，這數量與其他貼文多約數十、頂多百餘則留言，多了許多。另方面，也同時有逾3000的按讚數，似乎也意味著獲得更多人“默默支持”。