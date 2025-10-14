趙少康指陸介選　黃敬平：去看非洲大遷徙吧

國民黨桃園市議員黃敬平。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電／對於前中廣董事長趙少康開記者會指控大陸介入中國國民黨主席選舉，國民黨籍桃園市議員黃敬平13日在政論節目認為，如果提不出證據，恐怕說服力太弱；且動輒扣紅帽子，憑什麼提兩岸交流？“我支持有效推動藍白合的候選人！”“在罵中共介入，我就認為你自己在介入！你繼續看非洲大遷徙(指726大罷免時，為了投票，趙少康決定放棄赴東非看動物大遷徙)吧！”



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等。



國民黨桃園市議員黃敬平13日在政論節目《庶民大頭家》表示，類似這種網軍介選或境外勢力滲透，幾乎已經成為台灣歷年來選舉的標配，如今在國民黨黨內選舉竟然出現這樣的指控，而且不敢實際具名是哪一個候選人陣營。



黃敬平指出，如果像趙少康說的，幾百則裡面有幾十則跟鄭麗文有關、是在稱讚鄭麗文，如果稱讚某候選人，就界定是中共網軍，又提不出證據，恐怕說服力太弱。



黃敬平說，這也把過去民進黨長期慣用的仇中式語言，用在國民黨黨內選舉，似乎是中了計！因為網軍介選或境外勢力滲透，往往有軍事術語上的“假旗行動”。他解釋，“假旗行動”也許不是刻意支持哪一個特定候選人，可能是刻意製造混亂、削弱信任，讓一個團體或政黨陷入內鬥、互相猜忌、懷疑，甚至互相砍殺。



黃敬平說，這是大家希望看到的嗎？希望國民黨不要陷入內鬥內行、外鬥外行，而不是團結凝聚的政黨。選舉完後，難道大家老死不相往來？以後的黨主席不用收拾殘局？口口聲聲說兩岸交流，不是精神錯亂？不要動輒扣紅帽子，還丟搶給民進黨，動輒扣紅帽子，憑什麼提兩岸交流？



黃敬平強調，如何有效推動藍白合？這不只是“立法院”的合作，2026和2028在地方上有沒有辦法實質推動藍白合？“我支持有效推動藍白合的候選人！”“在罵中共介入，我就認為你自己在介入！你繼續看非洲大遷徙吧！”