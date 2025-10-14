趙少康喊大陸介選　郭正亮：嚴重傷害國民黨

郭正亮呼籲趙少康，對網路生態不瞭解，就不要亂評論 。（截自大新聞大爆卦YouTube畫面） 中評社台北10月14日電／對於中廣前董事長、戰鬥藍召集人趙少康開記者會指控大陸介入中國國民黨主席選舉一事。前“立委”郭正亮直言，“太可笑了”。他真的對網路不瞭解！如果對網路生態不瞭解，就不要亂評論！不要為了一時的輸贏隨便上綱，這已嚴重傷害到國民黨，檢討自己比較重要！



國民黨主席選舉進入倒數階段，趙少康開記者會指控大陸介入國民黨主席選舉，在網路散播假消息，認為這已經是“國安”問題，“國安”單位應該調查。趙少康呼籲大陸官方能制止這樣的行為，不制止就是在縱容，縱容就是在間接跟直接介入。



對此，前“立委”郭正亮13日在中天《大新聞大爆卦》表示，“太可笑了！他真的對網路不瞭解”。這件事有兩個部分趙少康要證明，第一就是跟大陸政府有沒有關係？拿出證據！第二，趙少康說最近“一個月”有關國民黨主席的影片1790部，稱讚鄭麗文900部，每天30部。



郭正亮說，台灣抖音平均“一天”上11.7萬支影片，全世界抖音“一天”是1.3億支影片，30支影片算什麼？



郭正亮呼籲，不懂就不要亂講話，因為一大堆商業網紅都在蹭流量，這就是典型的網紅行為，跟立場一點關係都沒有。“如果對網路生態不瞭解，就不要亂評論！”這樣的評論是“自傷拳”。



郭正亮指出，這時候是國民黨嚴格定義什麼叫“介選行為”的最佳時刻。他披露，“郭正亮頻道”有60幾個假帳戶，這些人在賺他的流量。如果連這個都搞不懂，就急著要上綱到“國安”事件，“我真的懷疑，你真的在乎兩岸交流嗎？不然你為何隨便貼標籤”？



至於說支持鄭麗文的名嘴都是紅統？郭正亮說，“拜託！哪有這樣搞政治”？民進黨現在高興得要命！黨主席選舉選成這樣，不論郝龍斌當選或鄭麗文當選，都要收拾善後，這在文宣戰場上輸大了！



“我還要跟趙少康講一下，你網路多研究一點好不好”？郭正亮表示，現在到處都在教人怎麼做AI影片，很便宜、很容易，還說1790支影片要花上億新台幣？如果對網路商業這麼不瞭解，就不要講！不要為了一時的輸贏隨便上綱，這已嚴重傷害到國民黨，檢討自己比較重要！