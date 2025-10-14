互批卸責！卓榮泰批傅崑萁與花蓮縣政府

“行政院長”卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月14日電（記者 鄭羿菲）花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成18人死亡，中國國民黨籍花蓮“立委”傅崐萁昨轟台“內政部長”劉世芳“裝瞎”，並要求相關責任別栽贓花蓮縣府。“行政院長”卓榮泰14日卯起來嗆聲道，傅崐萁也好，花蓮縣政府一方面把責任往“中央”推，現在又往鄉鎮市公所推，這是自己在“垂直避難”，非常不值得。



花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，救災工作暫告段落，相關政治責任釐清成為藍綠攻防焦點，傅崐萁昨天質詢時引述災害防救法第10條，強調撤離執行單位為“鄉鎮市區公所”，嗆“中央政府”不該“天天栽贓花蓮縣政府”。



“行政院長”卓榮泰14日赴“立法院”施政報告並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，就事論事，就法論法，昨天傅崐萁質詢要求官員念，他今天再念一次給傅崐萁聽，依照災害防救法第八條，“直轄市”、縣市政府要設立災害營救會報，第一事項就是核定個“直轄市”、縣市地區的災害防救計劃，災害防救相關計劃都是由地方核定；第二十四條，為保護人民生命財產安全，及防止災害擴大，“直轄市”、縣市政府及鄉鎮區、山地原住民區公所，在災害發生或有發生之虞時，應勸告或強制撤離，並作適當安置。



卓榮泰強調，從法律規定清楚計劃擬定是縣市地方政府，撤離安置的執行也是縣市政府、鄉鎮區公所。



卓榮泰說，昨天花蓮前進協調所，季連成主持那麼多天有秩序有效率，但卻發生花蓮縣政府提出不核定疏散計劃，也不採取垂直避難，都違背法律相關規定。



卓榮泰指出，全台人民都看得很清楚，傅崐萁、花蓮縣政府在9月23日後，責任一直往“中央”推，但“中央”沒有卸責，各種人力、資源進入災區全力協調、防救災。“中央”沒有推，但法律責任要清楚，傅崐萁也好、花蓮縣政府也好，不能責任往“中央”推，現在又往鄉鎮市公所推，自己中間難道就沒有責任嗎？



卓榮泰批評，這是在“垂直避難”，是傅崐萁、花蓮縣政府自己在垂直避難，往“中央”推，往鄉鎮市區推，這非常不值得。前幾個月，財政收支劃分法讓花蓮縣政府多了許多預算，若在未來看到這種現象，值得嗎？應該嗎？可以嗎？他要對花蓮縣政府的表現嚴重質疑！



卓榮泰話鋒一轉地說，但復原工作正開始，災害搶救也還沒有完全結束，他希望不要再推責任，“中央”也好，花蓮縣政府也好，基層的鄉鎮區公所也好，共同把責任承擔起來，災民才會看到希望，互相推責任，不僅不會為自己卸責，也會讓人民感到非常的無奈，這一點他希望“中央”地方還是持續合作。