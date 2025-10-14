長榮空服員值勤離世　洪申翰：全力協助家屬

台“勞動部長”洪申翰接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月14日電（記者 俞敦平）長榮航空一名空服員返台後於10日離世，引發外界關注勞動條件與職災疑慮。台“勞動部長”洪申翰表示，事實仍在釐清，調查將與地方勞政單位、工會及相關組員深入訪談，並不會僅採信公司說法。他指出長榮航空過去確有多次違法紀錄，呼籲資方誠懇面對基層員工的聲音與需求，強調會在家屬有需要時全力協助。



長榮航空近期爆出一名空服員在機上執勤後身體不適，返台住院治療仍不幸離世。事件引發台灣社會輿論關注，有同事與工會質疑公司內部管理及通報流程不當，桃園市政府與勞動檢查單位已著手介入。



對此，洪申翰今受訪時表示，目前整起事件的事實經過仍在釐清中。“勞動部”不會只聽公司單方面的說法，將會與地方勞政機關合作，瞭解當事空服員生前的工作狀況與經歷，並訪談相關同事、利害關係人及工會代表，以掌握全貌。他強調，這樣的調查需要時間，必須謹慎處理。



洪申翰指出，“勞動部”已調閱長榮航空過往的勞動法令紀錄，發現確實多次遭開罰，顯示勞動爭議並非個案。洪申翰呼籲，公司應誠懇面對基層員工的聲音與需求，與工會進行實質協商，改善工作環境，因為員工是企業永續經營最重要的資產。



至於是否屬於職業災害，洪申翰說，目前尚需專業調查與認定，暫時無法預設立場或下結論。他表示，“是不是職災的問題，這當然需要專業調查才能判斷。”



洪申翰最後提到，“勞動部”將與地方政府及“交通部”合作，視家屬需求提供必要協助。洪申翰指出，家屬本身也是釐清整起事件的重要對象，部會會在調查過程中充分瞭解家屬的意見與經歷。