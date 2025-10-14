麥玉珍批“政院”違法不編預算　背叛軍警消

民眾黨委員麥玉珍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月14日電(記者 俞敦平)在今日的“立法院”“國是論壇”上，台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍痛批“行政院”未依法編列警消與軍人待遇相關預算，形同漠視今年已三讀通過的修法成果。她強調，依法編列預算是“國家”義務而非行政選擇，“行政院”的行為不僅違法，也嚴重踐踏基層警消與軍人的尊嚴，要求立即補正錯誤，還給基層人員應有的保障。



今年4月與6月，“立法院”已分別通過《警察人員人事條例》及《軍人待遇條例》修法，明定自2026年度起應編列約新台幣49.72億元的退休金與待遇調整預算，賴清德並已正式公布施行。然而“行政院”近日送交“立法院”的年度總預算書中，卻未依法律規定編列相關經費，引發藍白“立委”連日批評“行政院怠惰違法”。



麥玉珍今日在“國是論壇”發言時表示，這些修法是“立法院”全體朝野努力推動、為基層爭取權益的成果，如今“行政院”卻以預算程序為由未依法編列，“這不是行政疏忽，而是赤裸裸的違法”。她強調，依法編列預算不是行政選項，而是政府必須履行的法定義務，退休保障也不是施捨或政治籌碼，而是“國家”對基層英雄應盡的責任。



麥玉珍指出，警察、消防與軍人長年冒險在第一線守護人民，卻因政府怠惰導致退休待遇成為空談，這是對他們最大的羞辱。“行政院”不依法編列，就是踐踏警消軍人的尊嚴、背叛他們的付出。”麥玉珍說，“行政院長”卓榮泰若不即刻補正錯誤，將嚴重動搖基層信任。



麥玉珍並呼籲，全台人民應共同要求“行政院”盡速依法補列預算，兌現“國家”對軍警消的承諾。她表示，49.72億元的預算並非冷冰冰的數字，而是政府對第一線守護者最基本的責任與敬意。最後，她高喊“警消加油、軍人加油、台灣加油”，呼籲各界重視基層公務人員的尊嚴與保障。