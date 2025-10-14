藍白要求退回總預算案　卓榮泰強硬：沒時間

“行政院長”卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月14日電（記者 鄭羿菲）針對藍白聯手對明年度總預算案提復議，並要求退回。“行政院長”卓榮泰14日表示，現在進行施政總質詢，沒有更多時間處理總預算的問題，請朝野各黨團好好談，不要重蹈今年的覆轍。



“賴政府”未在明年度總預算案中依法編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，藍白7日聯手對總預算案提出復議，將已付委的總預算案退回程序委員會，並要求退回預算案、依法補正，“行政院長”卓榮泰日前則呼籲，請中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持朝野協商。大罷免後，朝野進一步衝突醞釀中。



“行政院長”卓榮泰14日赴“立法院”施政報告並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，目前“立法院”正在進行施政總質詢，可能比較沒有更多的時間來處理總預算的問題，我希望我們用這一點點的時間朝野各黨團能夠再好好的談，不要重蹈今年的覆轍。



卓榮泰說，未來關於2項爭議的預算，軍人待遇及警消退休條例等，他已說過，只要大法官會議解釋出來，“違憲”我們當然不能編、不能執行，“合憲”我們就編、就執行，且可以回溯。他希望各黨團能有更充裕的時間，好好地、合理地審議明年度總預算案，讓我們能夠在核定的法定時間當中，全面展開施政，有太多的補助、福利都有待“立法院”早日審議通過明年度總預算案以執行。