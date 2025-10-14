蔡正元批趙少康荒唐：看不懂網路世界生態

蔡正元。（中評社 資料照) 中評社台北10月14日電／前中廣董事長趙少康指控大陸介入中國國民黨主席選舉，在網路散播假消息，呼籲大陸官方能制止這樣的行為，不制止就是在縱容，縱容就是在間接跟直接介入。對此，前“立委”蔡正元13日在政論節目痛批荒唐，“這什麼歪論？”“你是看不懂網路世界的生態？”“你到底在幫郝龍斌還是害郝龍斌？”“這樣不是剛好給民進黨拿到槍？這是在害國民黨！”



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等。



國民黨主席選舉進入倒數階段趙少康13日開記者會指控大陸介入國民黨主席選舉，在網路散播假消息，認為這已經是“國安”問題，“國安”單位應該調查。趙少康也呼籲大陸官方能制止這樣的行為，不制止就是在縱容，縱容就是在間接跟直接介入。



前“立委”蔡正元13日在政論節目《中天辣晚報》表示，要支持誰、誰當選，他懶得管，可是趙少康的言論非常出格、非常荒唐，“你們在幹什麼？”



對於趙少康主張這是“國安”問題，“我不曉得你在講什麼！”蔡正元說，趙少康到底搞得清楚搞不清楚自己在講什麼？“你是看不懂網路世界的生態？這樣怎麼在網路世界生存？”“我的YT的流量都比那些網軍多，你說1億元，我5千萬賣你！”



蔡正元指出，今天在野黨之所以還能維持一口氣，沒有電視台還能打仗，就是靠網路，“你到底懂不懂？”



“你說中共介選，拿出證據來啊！”蔡正元說，趙少康的邏輯是，大陸應該要制止，沒制止就是縱容，縱容就是介入，“蛤？這什麼歪論？”這樣不是剛好給民進黨拿到槍？趙少康不懂嗎？是新來的嗎？“你到底在幫郝龍斌還是害郝龍斌？”政治經驗這麼豐富，怎會打中共牌？看不懂！



“我從沒有說我支持誰”，蔡正元強調，他看不慣趙少康，這是在害國民黨！