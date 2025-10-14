高雄柏油山掀攻防　柯志恩陳其邁隔空互嗆

民進黨籍高雄市長陳其邁14日在市府受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月14日電（記者 蔣繼平）高雄市小港區大坪頂上週遭藍營踢爆疑有非法“柏油山”，掀起藍綠攻防。可望代表國民黨參選明年高雄市長的藍委柯志恩，14日痛批高雄市政府動用全市府資源“一條龍”攻擊。對此，民進黨籍高雄市長陳其邁受訪時也重申烏龍爆料已被市府打臉，如果不是事實，市府有必要做澄清。



高雄環境議題受到關注，“美濃大峽谷、大樹光電場、馬頭山掩埋場”挨諷高雄奇景後，藍營再踢爆高雄小港大坪頂山坡地保護區有疑似非法堆置的“柏油山”引起外界關注，柯志恩13日前往現地瞭解會勘，引起市府、綠營強力反擊是“烏龍爆料”，都市計劃區內的保護區，可以做為公用事業設施或土石方堆置處理。



柯志恩辦公室14日批市府動用全市府資源“一條龍”攻擊，甚至市府小編晚間還要再加班，加發一則圖卡與臉書文章，多個局處及區公所分享貼文，已違反行政中立。且市府臉書甚至“鎖留言”，限定追蹤市府粉專超過24小時的用戶才可留言，堪稱公關災難，出手不但沒有滅火，反而引來更多質疑。



對此，陳其邁14日回應，市府還是有必要就事實做澄清，柯志恩9日說保護區不能做暫置或開採，但保護區內可以作公共事業或土石堆放，包括新北就有一處作為土資場。去年水利局就依法令來核准該地區進行小港汙水系統工程的相關暫置場域，廠商在去年也完成水保工作，今年來進行書面程序的補正，事實就是這麼簡單。



陳其邁表示，柯志恩一再用不實資料說保護區不能放，這個已經被市府打臉，還在散播這種不實訊息。在水保部分，水利局做過多次說明，去年該廠商就完成水保工程。一而再再而三用不實資料來進行抹黑操作，這個市府沒有辦法接受，有義務要向市民說明事件經過與事實澄清。



針對被質疑市府動用各種資源一條龍攻擊，陳其邁表示，如果不是事實，市府有必要做澄清，也希望不要因為政治攻防，而抹黑基層公務員，必須捍衛同仁清白。不希望市政建設因為選舉而扭曲，這個大可不必，該怎麼辦就怎麼辦，按照法律來執行，任何人當市長都一樣，必須依法行政，這是市府的原則。