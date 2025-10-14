一再遭爆養駭客？黃國昌斥綠媒蠢還是壞

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍事件，“鏡週刊”今再爆料，黃操弄駭客集團，過去踢爆時任民進黨祕書長林錫耀與時任“法務部長”蔡清祥討論司法高層人事案的對話資料，正是由此而來。黃國昌14日回應，他沒什麼好解釋的，把完全不相干的東西拿來編科幻小說，去年黨檢媒一體對待前民眾黨主席柯文哲的既視感非常強烈。



黃國昌說，吳姓工程師的事情很簡單，吳向他檢舉央廣有資安漏洞，用的公司疑似在大陸經營事業，他請吳進一步提供資料，但資料沒提供完整，結果鏡週刊就用這些隻字片語、對話紀錄，在那編故事，他必須要說，簡直是莫名其妙、徹徹底底的莫名其妙。



央廣電台網站日前遭入侵，首頁版頭被置入五星旗，北檢查出是央廣吳姓網站工程師、岳姓主管及黃姓業者涉案。“鏡週刊”14日爆料，涉案員工被黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路機敏資料。而相關駭客集團所涉，還包括林錫耀在Telegram與蔡清祥、“國安會”諮詢委員陳俊麟討論司法高層人事案的對話資料，也是由黃的網軍駭入。



黃國昌表示，鏡週刊整天張冠李戴、虛構故事、胡說八道，他不曉得鏡週刊到底是蠢還是壞，還是又壞又蠢，現在又開始連載科幻小說了嗎？對於鏡週刊捏造故事的能力，真的歎為觀止，什麼養駭客入侵人家個資？胡說八道，他從來不幹這種事情的，最好笑是鏡週刊用這種虛構故事，還想幫林錫耀洗白？



黃國昌說，這件事也可以讓大家思考，什麼叫做黨檢媒三位一體的“國家”機器又動起來了，若北檢真的掌握他養駭客去入侵個資的事，那就大大方方約談他，怎麼不這樣做呢？又把一些片面扭曲的資訊洩露給鏡週刊編故事，去年的那種既視感，非常強烈，他也對民進黨黨檢媒三位一體的這種拙劣手法，感覺到非常不齒。



黃國昌指出，他從沒有什麼駭客集團，指控他的證據是什麼？林錫耀手伸到司法檢調去喬人事的東西，是網路上面出來的，到目前為止，民進黨從頭到尾都在迴避這個問題，現在是要幫林錫要洗白，不分青紅皂白地往他身上潑糞嗎？說那些資料是他上網兜售，簡直是莫名其妙。



媒體追問，會否提告鏡週刊？黃國昌認為，真的要告鏡週刊的話，不曉得要告幾條，裴偉身上現在應該背著上百條官司吧，他們在做這種生意牟利的人會在意這種事嗎？過程中，做一些奇奇怪怪、超越法律紅線的事情，請大家放心，該負的責任，他們必須要負。