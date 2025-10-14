關稅重創中部產業　盧秀燕推工商展覽振興

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月14日電（記者 方敬為）美國對等關稅政策衝擊台灣產業，中台灣機械業首當其衝，台中市實施減班休息（無薪假）勞工人數占全台25%，成為產業“重災區”，國民黨籍市長盧秀燕今天表示，美國高關稅重創台中製造業、機械業等傳統產業，市府加緊腳步推動“台中國際會展中心”，今年10月下旬起，將接連辦理3場大規模工商展覽，全力替產業尋求出路，促進產業振興。



台中市政府14召開市政會議，盧秀燕主持宣布，建設多時的“台中國際會展中心”將在21日試營運，並辦理首場大規模工商展覽，適逢美國高關稅重創台中產業之際，會展中心的落成啟用，可望協助產業突破困境。



美國對等關稅衝擊台中機械業、製造業，無薪假人數驟增，台中市實施無薪假的企業家數今年下半年暴增5倍，人數更暴增12倍。根據“勞動部”統計，截至今年9月底，台中市的無薪假家數從4月的21家，增至117家；受影響人數則從212人攀升至2589人，佔全台無薪假勞工人數8505人的25%。



盧秀燕表示，台中國際會展中心籌建20年，第一期場館今年底將正式啟用，未來第二期完工後，將是台灣最大規模的經濟會展中心，10月21日起就要辦理首場工商展覽，希望能夠在關稅危機之下，幫助業者度過難關。



盧秀燕強調，近來台灣面對美國關稅嚴峻的壓力，國際展覽是協助廠商相當重要一環，市府及廠商積極跟外貿協會協調，將接連舉辦3檔展覽，第一展在10月21日至23日舉行“國際五金展”，有400家廠商、800個攤位參與打頭陣；第二展“台中工具機展”則是在11月26日至29日舉行，有250家廠商、600個攤位參展；第三展則是在明年3月正式開幕的最大規模展覽“台灣國際工具機展”，將有400家廠商、1700個攤位參與。